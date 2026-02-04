Glatteis-Gefahr: Wetterdienst warnt

Im Süden und Osten regnet es häufig. Gefrierender Regen kann für Glatteis-Gefahr sorgen.

Heute sind ein paar sonnige Lücken sind, vor allem im Westen. Ansonsten aber gibt es verbreitet starke bis geschlossene Bewölkung und im Süden und Osten regnet es häufig, oberhalb von 900 bis 1.500m Seehöhe fällt auch Schnee. Mit dem Einsetzen des Regens muss stellenweise auch mit Glatteis gerechnet werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd.

Frühtemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 1 Grad im Waldviertel und plus 10 Grad örtlich im sonnigen Westen.

Glatteis-Warnung

Der Wetterdienst GeoSphere Austria warnt in den gelb markierten Gebieten vor Glatteis:

© GeoSphere Austria

Der Regen, der sich von Süden und Südosten her langsam ausbreitet, kann auf kalten Böden stellenweise gefrieren und für lokales Glatteis sorgen.

Mögliche Auswirkungen

Erhöhte Unfallgefahr durch auftretende Glätte

Lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, auf Geh- und Radwegen

Beeinträchtigungen insbesondere im Frühverkehr durch auftretende Glätte

Schnee-Warnung

Außerdem warnt GeoSphere Austria, dass im Süden des Landes ein Italientief ab heute Nachmittag für kräftige Niederschläge sorgt. Die Schneefallgrenze liegt zunächst um 1.000m, sinkt aber mit der Intensivierung am Nachmittag und Abend bis in die Täler, prognostiziert der Wetterdienst für die Warngebiete.

© GeoSphere Austria

Die Detailprognose für Ihr Bundesland

Wien: Das trübe Wetter setzt sich fort. In der Früh kommt allmählich Regen auf, zu Beginn muss dabei vor allem am Stadtrand mit lokaler Glätte gerechnet werden. Der Wind kommt aus Südost und weht schwach bis mäßig. Frühtemperaturen um den Gefrierpunkt, Tageshöchsttemperaturen rund 2 Grad.

Niederösterreich: Verbreitet zeigt sich der Himmel wolkenverhangen. In der Früh und am Vormittag breitet sich von Süden und Südosten her allmählich Regen aus. Beim Einsetzen des Regens kann es stellenweise zu Glatteis kommen, später am Tag steigt das Risiko dafür eventuell auch im Waldviertel an. Zuvor bleibt es hier noch trocken. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf 1000m Seehöhe und darüber. Der Wind weht mäßig, in exponierten Lagen stellenweise auch lebhaft aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 1 bis plus 4 Grad.

Burgenland: Den ganzen Tag halten sich dichte Wolken und verbreitet ist es regnerisch. Mit dem Einsetzen des Regens im Norden kann es aufgrund von stellenweise noch gefrorenen Böen zu lokaler Glätte kommen. Tagsüber kann es gebietsweise auch stärker regnen, der Schwerpunkt liegt voraussichtlich im Süden. Der Wind weht schwach aus Ost. Frühtemperaturen minus 1 bis 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 4 Grad.

Oberösterreich: Am Mittwoch geht es zunächst wieder mit einigen hochnebelartigen Wolken im Flachland weiter. Darüber ziehen schon bald einige hohe Wolken auf. Die Sonne zeigt sich am Vormittag nur selten. Es bleibt trocken, höchstens ganz im Osten sind am Nachmittag ein paar Regentropfen möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost, im Flachland mit Spitzen von knapp über 40 km/h. Tiefstwerte: -6 bis 0 Grad, Höchsttemperaturen: 1 bis 7 Grad.

Salzburg: Der Mittwoch bringt einige kompakte höhere Wolkenfelder, die Sonne kommt dabei nur selten zum Zug. Im Lungau setzt am Vormittag leichter Schneefall ein, welcher tagsüber in den tiefsten Regionen auch Regentropfen beinhalten kann (Schneefallgrenze um 1300 m). Gegen Tagesende regnet und schneit es hier wieder häufiger. In den übrigen Landesteilen bleibt es niederschlagsfrei und leicht föhnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Frühwerte: -7 bis 0 Grad, Höchsttemperaturen: 2 bis 7 Grad.

Steiermark: Am Mittwoch überwiegen die Wolken und im Großteil der Steiermark ist es nass. Die Schneefallgrenze schwankt mit 800 bis 1500 m Höhe recht stark. Im Mur- und Mürztal ist zu Beginn stellenweise gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. In den nördlichen Landesteilen fällt vergleichsweise wenig Niederschlag, im Ennstal kann es auch Aufhellungen geben. Der Wind weht meist nur schwach, im Norden mäßig aus Südost. Die Frühtemperatur liegt zwischen -1 und 3 Grad, die Höchsttemperatur reicht von 2 bis 6 Grad.

Kärnten: Der Mittwoch verläuft trüb und von Südosten her breitet sich Regen und Schneefall allmählich auf ganz Kärnten aus. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 900 und 1300m, vor allem später am Tag kann es aber im Falle von stärkerem Niederschlag speziell in Oberkärnten auch teils bis in tiefere Tallagen herab schneien. Die Niederschlagsmengen sind im Randbereich des Mittelmeertiefs noch recht unsicher. Höchstwerte 1 bis 4 Grad.

Tirol: Am Mittwoch in Nordtirol mit ausgedehnten Schichtwolken über den Bergen nur mehr leicht föhnig, recht mild und trocken. Die Sonne zeigt sich dabei wenn nur vorübergehend gedämpft. Häufiger trüb und stark bewölkt bleibt es am Hauptkamm und in Osttirol und hier setzt am Vormittag von Südosten her wieder vermehrt Schneefall ein, welcher im Tagesverlauf zeitweise mäßig bis kräftig aufleben kann und bis in die Nacht hinein anhält. Je nach Intensität schwankt die Schneefallgrenze dabei zwischen tiefen Lagen des Lienzer Beckens und etwa 1000 m. Tiefstwerte meist zwischen -5 bis -1 Grad. Höchstwerte: 0 bis 7 Grad, am kältesten in Osttirol.

Vorarlberg: Am Mittwoch in Vorarlberg mit ausgedehnten Schichtwolken über den Bergen leicht föhnig, recht mild und trocken. Flacher Nebel könnte sich zudem am Vormittag zwischen Bregenz und Dornbirn zeigen. Die Sonne zeigt sich wenn überhaupt nur vorübergehend gedämpft. Tiefstwerte meist zwischen -5 und 0 Grad. Höchstwerte: zwischen 3 bis 7 Grad.