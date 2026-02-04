Aufstand der Nobelpreisträger gegen Latein-Aus in Schulen

Latein ist kein Luxus – es ist die Basis unserer Demokratie! Die Aussage der Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Peter Handke und Elfriede Jelinek sowie 7.000 Unterstützern könnte den Bildungsminister ins Schwitzen bringen.

Ein Latein-Aus an den Schulen bewegt das Land. Zahlreiche Stunden des Kulturfaches sollen aus den Lehrplänen verschwinden, hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angesagt. Das sorgt für Widerstand.

"Wer Latein schwächt, schwächt bewusst jene Fähigkeiten, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht: strukturiertes Denken, sprachliche Präzision, historische Urteilskraft", schreiben die Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Peter Handke und Elfriede Jelinek sowie 7.000 Unterstützer an den Minister.

Latein ist die Grundschule des Denkens Europas. Logik, Recht, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sind ohne Latein nicht denkbar – und sie funktionieren ohne dieses Fundament nur noch mechanisch.

Der Unterricht in den klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch soll uneingeschränkt weitergeführt werden. Die beabsichtigten acht (statt bisher zwölf) Lateinstunden sind zur seriösen Aneignung des Gegenstands definitiv nicht ausreichend.

Dass das Kulturland Österreich die Literatur systematisch aus dem Bewusstsein rückt, erscheint widersinnig. Deshalb soll ihr der ihr gebührende Platz in den Lehrplänen wieder eingeräumt werden.

Jelinek: "Könnte uns das Kreuz brechen"

Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin für Literatur, richtet dem Minister aus: „Ich sehe die Basis fürs spätere Leben im Erlernen der alten Sprachen, auf deren Denken und Logik unsere ganze Zivilisation aufbaut. Wenn man in der Schule das alles einfach einstellt, dann fallen wir vielleicht nicht gerade ins Bodenlose, aber auf einen sehr harten Boden, der uns das Kreuz brechen könnte.

Das Denken verwandelt sich dann nicht ins Umdenken, sondern in Gedankenlosigkeit.“



Latein begegnet uns täglich, sagen die Pro-Lateiner. Vor allem aber präge Latein die Art, wie wir denken. Wer Latein streicht, streiche nicht Stoff, sondern Denkfähigkeit.

Gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz sei das fatal, heißt es in der Petition. "Latein und KI sind keine Gegensätze. Ohne ein historisch und logisch geschultes Denken wird KI nicht zum Werkzeug mündiger Bürger:innen, sondern zur Black Box für Unmündige. Wer Latein schwächt, produziert nicht Zukunft, sondern Abhängigkeit."

So heißt es nicht umsonst in der "toten" Sprache, die heute noch genutzt wird:

Historia magistra vitae „Die Geschichte ist Lehrmeister des Lebens“.

Wer Demokratie verstehen will, braucht die Sprache der Klassiker.

Sapere aude „Wage es, weise zu sein“

Das Motto der Aufklärung.

Lateinunterricht stärkt sowohl Lehrer als auch Schüler und multipliziert Bildung. So heißt es: Qui docet discit - „Wer lehrt, lernt“

Die Nobelpreisträger, Lateinlehrer und anderen Unterstützer wollen mit ihrer Petition jetzt lauten Widerstand gegen den Wiederkehr-Kürzungs-Plan schlagen. Hilft es? Latein bietet eine Antwort:

Fortes fortuna adiuvat „Das Glück hilft den Tapferen“

Aber vielleicht ist der Streit auch müßig. Zu bedenken ist:

Ars longa, vita brevis

„Die Kunst ist lang, das Leben kurz“

Gar nicht kurz ist die Liste der Unterstützer, die für die Latein-Petition jetzt laut ausrufen: Latein ist kein Luxus - es ist Bildung.

Elfriede Jelinek, Nobelpreis für Literatur

Peter Handke, Nobelpreis für Literatur

Anton Zeilinger, Nobelpreis für Physik

