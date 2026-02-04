Schnaps-Dieb entpuppte sich als entflohener Häftling

Der Somalier war aus der Justizanstalt Graz-Jakomini abgängig.

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurden Beamte zu einem Supermarkt im Bereich des Hauptbahnhofs gerufen. Ein vorerst unbekannter Tatverdächtiger hatte kurz zuvor eine Flasche Schnaps geklaut und war bei seinem Fluchtversuch vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte gegenüber den Polizisten zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Den Beamten gelang es jedoch im Zuge von Erhebungen, die wahren Daten des Tatverdächtigen zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen Somalier handelt.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann ein nicht zurückgekehrter Strafgefangener der Justizanstalt Graz-Jakomini war. Polizisten nahmen den Somalier fest und überstellten ihn unmittelbar nach Abschluss der Amtshandlung zurück in die Justizanstalt.