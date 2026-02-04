Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Justizanstalt Graz Jakomini
© Wikipedia

Somalier geschnappt

Schnaps-Dieb entpuppte sich als entflohener Häftling

04.02.26, 08:37
Teilen

Der Somalier war aus der Justizanstalt Graz-Jakomini abgängig. 

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurden Beamte zu einem Supermarkt im Bereich des Hauptbahnhofs gerufen. Ein vorerst unbekannter Tatverdächtiger hatte kurz zuvor eine Flasche Schnaps geklaut und war bei seinem Fluchtversuch vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte gegenüber den Polizisten zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Den Beamten gelang es jedoch im Zuge von Erhebungen, die wahren Daten des Tatverdächtigen zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen Somalier handelt.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann ein nicht zurückgekehrter Strafgefangener der Justizanstalt Graz-Jakomini war. Polizisten nahmen den Somalier fest und überstellten ihn unmittelbar nach Abschluss der Amtshandlung zurück in die Justizanstalt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen