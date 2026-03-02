Samsung vs. Apple: Welche Noise-Cancelling-Kopfhörer sind die bessere Wahl?

Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung gehören längst zum Alltag – ob im Zug, im Büro oder beim Sport. Doch wenn es um Premium-ANC geht, stehen meist zwei Modelle im Fokus: die Samsung Galaxy Buds3 Pro und die Apple AirPods Pro 3.

Beide sind aktuell auf Amazon erhältlich – preislich liegen sie sogar fast gleichauf. Doch welche passen besser zu Ihnen?

Die Galaxy Buds3 Pro setzen auf ein modernes In-Ear-Design mit ergonomischer Form. Sie sitzen stabil und eignen sich gut für längere Hörsessions.

Die AirPods Pro 3 bleiben dem ikonischen Apple-Stil treu und bieten austauschbare Silikon-Tips für individuellen Sitz. Besonders im Apple-Ökosystem fühlen sie sich nahtlos integriert an.

Active Noise Cancelling im Vergleich

Beide Modelle bieten aktive Geräuschunterdrückung auf Premium-Niveau.

Die Galaxy Buds3 Pro punkten mit adaptiver Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche intelligent analysiert und automatisch anpasst. Zusätzlich sorgt 360 Audio für räumlichen Klang.

Die AirPods Pro 3 bieten ebenfalls starke ANC-Leistung und überzeugen mit besonders natürlicher Transparenzfunktion. Neu sind zusätzliche Features wie Herzfrequenzmessung und Hörgerätefunktion.

Im direkten Vergleich sind beide Systeme sehr leistungsfähig – Apple wirkt minimal natürlicher in der Transparenz, Samsung etwas dynamischer im Klangprofil.

Klangqualität

Samsung liefert Hi-Fi-Sound mit satten Bässen und klaren Höhen – besonders in Kombination mit Galaxy-Geräten entfalten die Buds ihr volles Potenzial.

Apple setzt ebenfalls auf 3D Audio mit räumlichem Klang und sehr ausgewogener Abstimmung. Vor allem Nutzer von iPhone, iPad oder Mac profitieren von perfekter Integration.

Smart Features

Die Galaxy Buds3 Pro bieten adaptive Steuerung, intelligente Geräuschanpassung und werden inklusive Anymode Clear Cover geliefert.

Die AirPods Pro 3 bringen zusätzliche Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzmessung sowie nahtlose Kopplung mit Apple-Geräten mit.

Preisvergleich auf Amazon

Aktuelle Preise:

• Samsung Galaxy Buds3 Pro: 223,86 €

• Apple AirPods Pro 3: 219,83 € (-12 %)

Der Preisunterschied ist minimal – die Entscheidung hängt daher stärker vom Ökosystem und den gewünschten Zusatzfunktionen ab.

Fazit: Welche sind besser?

Wenn Sie ein Samsung- oder Android-Smartphone nutzen und Wert auf adaptives ANC sowie kraftvollen Sound legen, sind die Galaxy Buds3 Pro eine starke Wahl.

Wenn Sie tief im Apple-Ökosystem sind und zusätzliche Gesundheitsfeatures sowie nahtlose Integration schätzen, sprechen viele Argumente für die AirPods Pro 3.

Am Ende sind beide Modelle Premium-ANC-Earbuds auf sehr hohem Niveau – die bessere Wahl ist die, die besser zu Ihrem Smartphone und Ihren Bedürfnissen passt!

