Rasen, Hecke, Terrasse: Mit diesen 3 Geräten holen Sie das Maximum aus Ihrem Garten heraus

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm die perfekte Gelegenheit, Ihren Garten auf das nächste Level zu bringen. Ob sattgrüner Rasen, saubere Terrassen oder perfekt geschnittene Hecken: Mit den richtigen Geräten sparen Sie nicht nur Zeit, sondern erzielen sichtbar bessere Ergebnisse.

Bevor Sie jedoch direkt die neuesten Garten-Gadgets kaufen, lohnt sich ein Blick auf idealo.at. Der Preisvergleich zeigt Ihnen auf einen Blick, wo Sie Ihr Wunschgerät aktuell am günstigsten bekommen – inklusive Preisverlauf und Händlerübersicht.

Hier kommen drei Garten-Geräte, die wirklich ein Upgrade bedeuten.

Stihl MS 162 PMM3 (30 cm) © idealo.at

Die Stihl MS 162 PMM3 ist eine zuverlässige Benzin-Kettensäge für typische Arbeiten rund um Haus und Garten. Mit 30 cm Schwertlänge, 1.200 Watt Leistung, 1,6 PS und 30 ccm Hubraum bietet sie ausreichend Power für Brennholz, Rückschnitt und kleinere Fällarbeiten.

Highlights:



• 30 cm Schwertlänge

• 3/8 Zoll Kettenteilung

• Automatische Kettenbremse

• Seitliche Kettenspannung

• 4,5 kg Gewicht



Aktuell bereits ab 144,94 € erhältlich – ein attraktiver Einstiegspreis für eine Marken-Benzin-Kettensäge.

Kärcher K7 Power Flex (1.317-300.0) © idealo.at

Der Kärcher K7 Power Flex ist ein leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten rund ums Haus. Mit bis zu 180 bar Arbeitsdruck, einer Wasserfördermenge von 600 l/h und einer Flächenleistung von bis zu 60 m²/h entfernen Sie selbst hartnäckigen Schmutz gründlich und effizient.

Highlights:



• Max. 180 bar Arbeitsdruck

• 600 l/h Wasserfördermenge

• 3.000 Watt Leistung

• 10 m Hochdruckschlauch

• Wassergekühlter Motor

• Teleskopgriff & Tragegriff

• Inklusive Dreckfräser & Hochdruckpistole



Ideal für Terrassen, Einfahrten, Gartenmauern oder Fahrzeuge – der K7 bietet deutlich mehr Leistungsreserven als kleinere Modelle der Serie.

Aktuell ist das Modell auf idealo.at ab 391,30 € erhältlich. Ein Preisvergleich lohnt sich, da die Angebote je nach Händler variieren können.

Gardena smart SILENO city 600 m² mit KI-Technologie (19603-60) © idealo.at

Der Gardena smart SILENO city ist die smarte Lösung für mittelgroße Gärten bis 600 m². Dank moderner KI-Technologie passt sich der Mähroboter optimal an Ihre Rasenfläche an und sorgt für ein gleichmäßiges Schnittbild – ganz automatisch.

Highlights:

• Für Rasenflächen bis 600 m²

• 16 cm Schnittbreite

• 60 Minuten Akkulaufzeit

• Bis zu 25 % Steigung

• Inklusive Begrenzungsdraht

• GPS-Unterstützung

• App-Steuerung via Smart System

• Motorstopp (Messerstopp) für mehr Sicherheit

Der SILENO city arbeitet besonders leise und eignet sich ideal für Wohngebiete. Über die App steuern und planen Sie Mähzeiten bequem von überall.

Aktuell ist das Modell ab 359,90 € erhältlich – ein attraktiver Einstieg in die smarte, automatisierte Rasenpflege.

Warum sich der Preisvergleich jetzt besonders lohnt

Auf idealo.at können Sie:

• Preise verschiedener Händler vergleichen

• Preisentwicklungen beobachten

• Filter nach Marke, Leistung oder Ausstattung setzen

• Bewertungen einsehen

So treffen Sie eine fundierte Kaufentscheidung – ohne zu viel zu bezahlen.

Fazit: Smarte Geräte machen den Unterschied

Ein Mähroboter, ein Akku-Hochdruckreiniger und eine Akku-Heckenschere gehören zu den Geräten, die Ihren Garten nachhaltig aufwerten. Sie sparen Zeit, verbessern das Ergebnis und erleichtern die Pflege deutlich.

Bevor Sie zuschlagen, vergleichen Sie die Preise auf idealo.at – so holen Sie das Maximum aus Ihrem Gartenbudget heraus.

