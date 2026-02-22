Alles zu oe24VIP
Unfall Laakirchen
© Fotokerschi.at

Schwerer Unfall

Kleintransporter crasht in Lärmschutzwand: Lenker tot

22.02.26, 11:58
Aus noch unbekannter Ursache kam der Kleintransporter von der Fahrbahn ab. 

Der Lenker eines Kleintransporters ist Sonntagfrüh aus noch unbekannter Ursache auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Raststation Lindach (Bezirk Gmunden) von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Lärmschutzwand gekracht. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.

Unfall Laakirchen
Der Wagen des Schweizers durchbrach kurz nach 8.00 Uhr die Leitschiene und kam in der Nähe eines Waldes zum Stillstand. Das Team eines Notarzthubschraubers konnte nichts mehr für den Mann tun. Warum der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, war vorerst unbekannt. Im Bereich der Unfallstelle wurde eine Totalsperre der Autobahn errichtet.

