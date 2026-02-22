Energiesparmesse in Wels startet am Mittwoch

Im neueröffneten Messezentrum kann man sich u.a. über Heizkörper-Optimierung ohne baulichen Eingriff informieren.
Wels. Ab Mittwoch, 25. Februar trifft sich die Sanitär-Heizung-Klimatechnik-Branche in Wels. 410 Aussteller und neue Formate wie das Kompetenzzentrum Wärmepumpe und die E-Car-Days liefern kompaktes Branchen-Updates auf der Energiesparmesse "We Build", die dann von Freitag bis Sonntag auch für Nicht-Fachpublikum geöffnet wird.
Mit steigenden Energiekosten und dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist effizientes Heizen für viele Haushalte eine Priorität. Der Coptimizer von Ke Kelit, ist ein neuartiger Heizkörper-Verstärker, der die Heizleistung herkömmlicher Radiatoren um bis zu 40 Prozent steigert - er hilft die Vorlauftemperatur von Bestandssystemen zu senken. Damit wird ein aufwändiger Heizkörpertausch mit allen Unannehmlichkeiten (Installations-, Stemm-, Malerarbeiten etc.) in bewohnten Haushalten vermieden.
Der oberösterreichische Hersteller M-Tec bringt seine neue Proban-Solarwärmepumpe auf die Messe. Durch das Stapelkonzept kann das Kältemittel reduziert werden.
Wer in eine Wärmepumpe oder PV-Anlage investiert, senkt seine Energiekosten und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Welche Förderungen möglich sind, erfahren Endkunden auf der Messe.