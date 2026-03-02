90 % weniger Fett: Alle schwören auf diesen Airfryer

Knusprig, saftig, goldbraun – und das mit deutlich weniger Fett? Genau deshalb entscheiden sich immer mehr Haushalte für einen Airfryer. Besonders der Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series (NA350/00) sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit!

Der Grund ist simpel: Sie bekommen Geschmack wie aus der Fritteuse – aber mit bis zu 90 % weniger Fett. Möglich macht das die moderne RapidAir Plus Technologie, die heiße Luft optimal zirkulieren lässt und Ihre Speisen gleichmäßig gart.

Und aktuell ist dieses beliebte 9-Liter-Modell für 123,02 € auf Amazon erhältlich.

Zwei Körbe – maximale Flexibilität im Alltag

Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series Heißluftfritteuse, 9L, 2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig, RapidAir Plus Technologie, 90% weniger Fett, Energieeffizient, HomeID App (NA350/00) © Amazon

Das Besondere an diesem Modell: zwei getrennte Körbe mit insgesamt 9 Litern Volumen.

Sie können beispielsweise im größeren Korb Hähnchen oder Lachs zubereiten, während im zweiten Korb Gemüse oder Kartoffelspalten garen. Beide Gerichte werden gleichzeitig fertig – ohne Geschmacksübertragung und ohne komplizierte Zeitplanung.

Gerade wenn Sie für mehrere Personen kochen oder im Alltag wenig Zeit haben, ist das ein echter Vorteil.

Gesünder kochen, ohne auf Geschmack zu verzichten

Viele verbinden „gesund“ automatisch mit „weniger Genuss“. Doch genau hier spielt der Airfryer seine Stärke aus:

• Außen knusprig

• Innen saftig

• Deutlich weniger Fett

Sie benötigen nur einen Bruchteil des Öls, das Sie bei einer klassischen Fritteuse verwenden würden – oder verzichten teilweise ganz darauf.

Das macht den Philips Dual Basket besonders attraktiv für alle, die bewusster essen möchten, ohne ihre Lieblingsgerichte aufzugeben.

Schneller & energieeffizienter als der Backofen

Ein weiterer Vorteil: Der Airfryer heizt deutlich schneller auf als ein herkömmlicher Backofen und arbeitet energieeffizienter bei kleineren Portionen.

Über die HomeID App erhalten Sie zusätzlich Rezeptideen und Inspiration – von schnellen Alltagsgerichten bis hin zu kreativen Neuinterpretationen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

• Bis zu 90 % weniger Fett

• 9 Liter Gesamtvolumen

• Zwei getrennte Körbe

• Zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten

• Energieeffizienter als viele Backöfen

• Ideal für Familien und Vielkocher

• Aktuell für 123,02 € erhältlich

Fazit

Wenn Sie Ihre Küche gesünder, effizienter und flexibler gestalten möchten, ist der Philips Airfryer Dual Basket 3000 Series eine überzeugende Lösung. Zwei Körbe, viel Platz und knusprige Ergebnisse – mit deutlich weniger Fett.

Zum aktuellen Preis von 123 € ist das Angebot besonders attraktiv. Solche Deals sind erfahrungsgemäß nicht dauerhaft verfügbar.

