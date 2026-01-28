Prinz Albert: Er zeigt sich zwei Wochen nach OP mit Narbe im Gesicht

Das Oberhaupt Monacos musste sich einer Operation unterziehen.

Vor rund zwei Wochen musste sich Albert II. von Monaco (67) einer Operation am Kopf unterziehen.

Wie der Fürstenpalast mitteilte, habe er sich "im Rahmen einer routinemäßigen dermatologischen Untersuchung einem geplanten, kurzzeitigen medizinischen Eingriff" unterzogen, um eine gutartige Erkrankung zu behandeln.

Arbeitseinsatz

Danach hat er kaum Termine verschoben, traf sich wenige Tage nach dem Eingriff mit dem Papst. Am 27.1. zeigte sich der Fürst bei den Feierlichkeiten zu Ehren der Heiligen Dévote am Fürstenbalkon. Dabei fiel die Narbe in seinem Gesicht auf. Allerdings auch, dass Ehefrau Charlène an seiner Seite stand. Doch Alberts Credo scheint zu sein: offen mit allem umzugehen!