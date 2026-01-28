Alles zu oe24VIP
© Instagram

Fotos

Brooklyn Beckham postet sexy Bilder von Nicola - Fans in Sorge, weil sie so dünn ist!

28.01.26, 10:27 | Aktualisiert: 28.01.26, 11:43
Teilen

Das Ehepaar liegt mit seinen Eltern im Clinch. 

Dieser Zwist wird zum großen Teil auch auf sozialen Kanälen ausgetragen...

Eltern kommen schlecht weg

Brooklyn Beckham sorgte vor kurzem für Aufsehen, weil er auf seinem Insta-Kanal Gründe für die Entfremdung zu seinen Eltern -  insbesondere Mama Victoria  kommt dabei nicht gut weg - offenlegte. Druck, Kontrolle und unpassendes Verhalten bei seiner Hochzeit mit Nicola Peltz sprach er offen an.

Von David und Victoria kam keine direkte Reaktion auf seine Anschuldigungen. Sie inszenieren das Familienleben mit den restlichen Kindern jedoch sehr innig auf Instagram. Nun hat auch Brooklyn für Familien-Content auf seinem Kanal gesorgt. In einer Bilderstrecke zeigt er sich und seine Frau Nicola innig - bei einer Datenight und im Alltag, mal beim Abendessen, dann auch im Bett.

Kommentare zum Aussehen

Brooklyn will der Welt wohl zeigen: Ich brauche meine Eltern nicht... Doch das geht nach hinten los. Die Kommentare der Fans sind eindeutig: Viele machen sich Sorgen, dass Nicola eine Essstörung haben könnte

  • Er ist Koch aber sie isst nichts oder was? 
  • Ich mach mir große Sorgen um ihre Gesundheit. Schaut aus als hätte sie eine Essstörung.
  • Sie ist nur mehr Haut und Knochen!

Viele der Kommentare drehen sich aber auch um den Zwist mit Victoria und David. Da sind die Kommentare gespalten. Manche finden, er müsse sich dringend wieder mit seinen Eltern vertragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

