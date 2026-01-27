Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Beckham
© Instagram

In Paris

Victoria Beckham erhält wichtige Auszeichnung - doch Brooklyn fehlt

27.01.26, 10:09
Teilen

Die restliche Familie war dabei, als Victoria feierlich geehrt wurde.

Victoria Beckham erhielt eine besondere Auszeichnung und würdigte ihren Ehemann David und ihre Kinder, als sie am Montag in Paris zur Ritterin des Ordens für Kunst und Literatur ernannt wurde. Doch es waren nicht alle ihre Kinder gekommen, um sie zu unterstützen.

Mehr zum Thema

Nicht alle dabei

Die 51-jährige  Modedesignerin  wurde bei der Zeremonie von David (50), ihren Söhnen Romeo (23) und Cruz (20) sowie ihrer Tochter Harper (14) begleitet. Die jeweiligen Freundinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel waren auch zugegen.

Brooklyn weiterhin entfremdet

Wie leider zu erwarten war, blieb der älteste Sohn Brooklyn (26) jedoch erneut der Veranstaltung fern – eine Woche, nachdem er in einer überraschenden Erklärung alle Verbindungen zu seiner Familie abgebrochen hatte, um stattdessen mit seiner Frau Nicola Peltz, einer Erbin, ein neues Leben in den USA aufzubauen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden