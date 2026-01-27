Victoria Beckham erhält wichtige Auszeichnung - doch Brooklyn fehlt

Die restliche Familie war dabei, als Victoria feierlich geehrt wurde.

Victoria Beckham erhielt eine besondere Auszeichnung und würdigte ihren Ehemann David und ihre Kinder, als sie am Montag in Paris zur Ritterin des Ordens für Kunst und Literatur ernannt wurde. Doch es waren nicht alle ihre Kinder gekommen, um sie zu unterstützen.

Nicht alle dabei

Die 51-jährige Modedesignerin wurde bei der Zeremonie von David (50), ihren Söhnen Romeo (23) und Cruz (20) sowie ihrer Tochter Harper (14) begleitet. Die jeweiligen Freundinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel waren auch zugegen.

Brooklyn weiterhin entfremdet

Wie leider zu erwarten war, blieb der älteste Sohn Brooklyn (26) jedoch erneut der Veranstaltung fern – eine Woche, nachdem er in einer überraschenden Erklärung alle Verbindungen zu seiner Familie abgebrochen hatte, um stattdessen mit seiner Frau Nicola Peltz, einer Erbin, ein neues Leben in den USA aufzubauen.