Kältetod

Eiseskälte fordert zwei Opfer in Wien

15.01.26, 07:00
In Wien sind in den vergangenen Tagen zwei Männer infolge der extremen Kälte im Freien ums Leben gekommen.

Ein Mann wurde am vergangenen Sonntag von einem Streetworker-Team reglos in einem Park in Wien-Favoriten gefunden; die Rettung konnte nur noch seinen Tod feststellen. Bereits einen Tag zuvor war ein obdachloser Mann in Floridsdorf von Streetworkern in kritischem Zustand entdeckt und ins Krankenhaus gebracht worden, wo er später verstarb. An seinem Auffindungsort wurden Gedenkkerzen aufgestellt. Die Caritas Wien bestätigte gegenüber "ORF Wien" die beiden Vorfälle. Die Todesfälle verdeutlichen laut Caritas auf tragische Weise die lebensbedrohliche Situation obdachloser Menschen bei eisigen Temperaturen. 

Die Caritas verweist angesichts der Vorfälle auf die Bedeutung der städtischen Winternothilfe und des Kältetelefons. Dieses verzeichnet derzeit rund 350 Anrufe täglich. Als Reaktion auf die anhaltende Eiseskälte stellte die Stadt Wien gemeinsam mit Hilfsorganisationen 40 zusätzliche Notquartierbetten bereit. Die Kälte in den letzten Wochen habe laut Caritas bereits mehrfach zu gefährlichen Unterkühlungen geführt.

( S E R V I C E - Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 - 0:00-24:00 Uhr, 29. Oktober bis 29. April. Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 - 08:00-22:00 Uhr, 1. November bis 31. März. Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 - 18:00-24:00 Uhr, 11. November bis 31. März. Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 - 18:00-06:00 Uhr, 1. November bis 31. März; in Kooperation mit dem Roten Kreuz Kärnten, das Kälteopfer in die Notschlafstelle der Caritas bringt, wo sie einen warmen Schlafplatz und eine Mahlzeit bekommen. Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 31. März. Kältetelefon Tirol: 0512/2144-7 (TSD - Tiroler Soziale Dienste GMBH) - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 30. April. Vorarlberg: Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 - 08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr) Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 - 18:30-08:00 Uhr Caritas Café 05522/200-1570 - 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa). Oberösterreich: Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet - Sozialverein B37 - OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon@b37.at - 10:00-12:00 Uhr (Di, Do) - 1. November bis 31. März. Außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden.Niederösterreich: Kein Kältetelefon. Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO).

