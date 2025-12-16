Deichkind-Mitgründer stirbt mit nur 47 Jahren

Große Trauer in der Musikszene: Malte Pittner ist nach langer Krankheit gestorben.

Malte Pittner, Mitgründer der Hamburger Kultband Deichkind, ist im Alter von 47 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Die Band machte die traurige Nachricht am Montag über Instagram öffentlich und zeigte sich tief betroffen. "Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", schreibt die Band via Instagram. Genauere Angaben zur Todesursache wurden nicht genannt.

Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern von Deichkind. Er prägte Sound, Stil und Ausrichtung der Band in ihren Anfangsjahren und war bis 2005 Teil der Formation. Damals entstanden die ersten beiden Deichkind-Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti". Auch am dritten Album wirkte Pittner mit, darunter an dem erfolgreichen Song "Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)". Seine ehemaligen Bandkollegen würdigten ihn als außergewöhnlich talentierten Musiker, Entertainer sowie als kreativen Songwriter und Texter.

Nach seinem Ausstieg bei Deichkind setzte Pittner seine Karriere mit der Country-Pop-Band Texas Lightning fort. Die Formation vertrat 2006 Deutschland beim Eurovision Song Contest mit dem Hit "No, No, Never". Später arbeitete er in der Werbebranche, zog sich jedoch in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Die Trauer in der Musikszene und unter den Fans ist groß. Für Deichkind ist es bereits der zweite schwere Verlust: 2009 war ihr Produzent Sebastian Hackert im Alter von 32 Jahren überraschend an einem plötzlichen Herztod gestorben.