5-Jähriger löst wegen Heißhunger Polizeieinsatz aus

Der fünfjährige William (in den USA) hatte großen Hunger auf Fast Food und lief dafür von zu Hause weg.

Die Geschichte des kleinen Ausreißers ging gut aus.

Hungriger Junge läuft zum Fast-Food-Lokal

Der kleine William aus Florida (in den USA) hatte einen großen Wunsch nach Fast Food. Während seine Eltern noch schliefen, schlich sich der Fünfjährige aus dem Haus und machte sich auf den Weg zu einem Restaurant. Dort angekommen, bestellte er sich ein Frühstückssandwich. Die Mitarbeiter des Lokals wurden jedoch stutzig, als sie den Jungen ganz alleine sahen. Sie kümmerten sich sofort um William und riefen die Polizei.

Die Polizei fand den Jungen fröhlich beim Frühstücken. Die Beamten sprachen mit ihm und nahmen ihn mit ins Auto, um ihn nach Hause zu bringen. Plötzlich bekam William aber Angst und fragte die Polizisten: „Komme ich jetzt ins Gefängnis?“ Ihm wurde schnell versichert, dass ihm nichts passieren würde.

Wiedervereinigung mit den Eltern

Der Junge zeigte den Beamten den Weg zu seinem Haus, wo sie an der Tür klopften. Williams Eltern waren überrascht, denn sie hatten von dem Ausflug ihres Sohnes nichts mitbekommen. Williams Mutter Victoria sagte, dass sie sehr erschrocken war, als sie erfuhr, was passiert war. Sie erklärte, dass ihr Sohn den Weg zum Restaurant kannte, weil die Familie dort öfter hingeht.

Trotz des gefährlichen Ausflugs endete alles gut.