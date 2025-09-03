Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
5-Jähriger löst wegen Heißhunger Polizeieinsatz aus
© X/@JSOPIO

Ausgebüxt

5-Jähriger löst wegen Heißhunger Polizeieinsatz aus

03.09.25, 14:45
Teilen

Der fünfjährige William (in den USA) hatte großen Hunger auf Fast Food und lief dafür von zu Hause weg. 

Die Geschichte des kleinen Ausreißers ging gut aus.

Hungriger Junge läuft zum Fast-Food-Lokal

Der kleine William aus Florida (in den USA) hatte einen großen Wunsch nach Fast Food. Während seine Eltern noch schliefen, schlich sich der Fünfjährige aus dem Haus und machte sich auf den Weg zu einem Restaurant. Dort angekommen, bestellte er sich ein Frühstückssandwich. Die Mitarbeiter des Lokals wurden jedoch stutzig, als sie den Jungen ganz alleine sahen. Sie kümmerten sich sofort um William und riefen die Polizei.

Die Polizei fand den Jungen fröhlich beim Frühstücken. Die Beamten sprachen mit ihm und nahmen ihn mit ins Auto, um ihn nach Hause zu bringen. Plötzlich bekam William aber Angst und fragte die Polizisten: „Komme ich jetzt ins Gefängnis?“ Ihm wurde schnell versichert, dass ihm nichts passieren würde.

Wiedervereinigung mit den Eltern

Der Junge zeigte den Beamten den Weg zu seinem Haus, wo sie an der Tür klopften. Williams Eltern waren überrascht, denn sie hatten von dem Ausflug ihres Sohnes nichts mitbekommen. Williams Mutter Victoria sagte, dass sie sehr erschrocken war, als sie erfuhr, was passiert war. Sie erklärte, dass ihr Sohn den Weg zum Restaurant kannte, weil die Familie dort öfter hingeht.

 

Trotz des gefährlichen Ausflugs endete alles gut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden