Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert

Grande Finale eines der Allergrößten! Am Sonntag lässt Howard Carpedale unter dem Motto „Meine Abschiedstournee 2026“ die Wiener Stadthalle beben. Auch mit einer Hommage an Udo Jürgens.

"Hello Again", "Nachts, wenn alles schläft", "Tür and Tür mit Alice" und natürlich "Ti Amo" - über 65 Millionen-fach verkaufte Hits, die am Sonntag (22. März) zum allerletzen Mal in Österreich erklingen. Howard Carpendale zündet in der Wiener Stadthalle sein großes Abschieds-Konzert. Nach Michelle der nächste Schlager-Gigant der aufhört. Und das knapp nach seinem 80. Geburtstag (14. Jänner) „Ich bin kein alter Sack, sondern ein junger, der sehr gerne gelebt hat.“

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Vom Opener "Let‘s Do It Again!" bis zum Finale "Symphonie meines Lebens" liefert „Howie“ unter dem Motto „Meine Abschiedstournee 2026“ das ganz große Hitfeuerwerk. Bei den vorangegangen Deutschland-Konzerten standen gleich dabei 32 Klassiker am Programm. Auch von Ronan Keating ("Ruf mich an"), Pupo ("Ich will frei sein"), Neil Lancaster ("Deine Spuren im Sand") und Udo Jürgens ("Ich war noch niemals in New York").

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Cool: 16 der Konzert-Hits gibt‘s auch auf der aktuellen CD "Zeitlos" zu hören. Damit schaffte es Carpendale nach 60 Jahren Bühnenpräsenz ja erstmals auf Platz 1 der Charts.