Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert
© Getty Images

Abschieds-Tournee

Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert

Von
21.03.26, 06:00
Teilen

Grande Finale eines der Allergrößten! Am Sonntag lässt Howard Carpedale unter dem Motto „Meine Abschiedstournee 2026“  die Wiener Stadthalle beben. Auch mit einer Hommage an Udo Jürgens. 

"Hello Again", "Nachts, wenn alles schläft", "Tür and Tür mit Alice" und natürlich "Ti Amo" - über 65 Millionen-fach verkaufte Hits, die am Sonntag (22. März) zum allerletzen Mal in Österreich erklingen. Howard Carpendale zündet in der Wiener Stadthalle sein großes Abschieds-Konzert. Nach Michelle der nächste Schlager-Gigant der aufhört. Und das knapp nach seinem 80. Geburtstag (14. Jänner) „Ich bin kein alter Sack, sondern ein junger, der sehr gerne gelebt hat.“

Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert
© Getty Images

Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert
© Getty Images

Vom Opener "Let‘s Do It Again!" bis zum Finale "Symphonie meines Lebens" liefert „Howie“ unter dem Motto „Meine Abschiedstournee 2026“ das ganz große Hitfeuerwerk. Bei den vorangegangen Deutschland-Konzerten standen gleich dabei 32 Klassiker am Programm. Auch von Ronan Keating ("Ruf mich an"), Pupo ("Ich will frei sein"), Neil Lancaster ("Deine Spuren im Sand") und Udo Jürgens ("Ich war noch niemals in New York").

Howard Carpendale zündet sein letztes Österreich-Konzert
© Getty Images

Cool: 16 der Konzert-Hits gibt‘s auch auf der aktuellen CD "Zeitlos" zu hören. Damit schaffte es Carpendale nach 60 Jahren Bühnenpräsenz ja erstmals auf Platz 1 der Charts.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen