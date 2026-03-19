Seiler muss in Therapie: Tour verschoben, CD zurückgezogen

Keine Konzerte im April, keine CD mit Ernst Molden und kein Streaming für „Horvathslos“. Christopher Seiler kommen die Vorwürfe teuer zu stehen. Jetzt beginnt er eine professionell begleitete Therapie!

„Christopher Seiler wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen Und wird sich deshalb, wie angekündigt, für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit und von der Bühne zurückziehen!“ Seit knapp zwei Wochen bewegt die „Causa Christopher Seiler“ das ganze Land. Massive Vorwürfe und ein Entschuldigungs-Video inklusive. „Man geht zu keiner Person, egal in welchem Zustand, egal wie illuminiert man ist, nimmt's so und schmiert ihr dann Kokain auf die Lippen!“

© zeidler

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Jetzt zieht das Management die Konsequenzen. Die ab April geplanten Konzerte von Seiler & Speer in Salzburg, Oberwart und Gmunden werden auf Dezember verschoben bzw. nach Ried im Innkreis verlegt. „Diese Auszeit ist notwendig, um Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Schritte zu setzen", so Manager Fritz Strba in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

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In den kommenden Monaten hätten zwei Dinge absolute Priorität: "Der Schutz des Opfers und die uneingeschränkte Berücksichtigung aller Rechte. Sowie die persönliche Aufarbeitung verbunden mit einer Therapie.“ Die Tour von Seiler & Speer soll nun erst am 19. Juni in Gloggnitz starten. Für 11. und 12. Dezember ist die Stadthalle reserviert.

© Bader Molden Recordings





Schon am Mittwoch hat Kumpane Ernst Molden die Konsequenzen gezogen. „Ich finde den Vorfall furchtbar, ich finde Christophers Verhalten unentschuldbar,“ schrieb er auf Facebook und zog das für 30. April geplante gemeinsame Album „de zwidan zwa im broda“ zurück: „Wir wollen Zeit vergehen lassen und Entwicklungen beobachten!“

© Horvathslos

Auch der Streamingdienst joyn.at hat bereits reagiert und für April geplante Ausstrahlung der Seiler-Serie „Horvathslos“ gestrichen. "Derzeit ist keine Ausstrahlung geplant,“ hieß es ja schon am Dienstag im auf oe24-Anfrage.