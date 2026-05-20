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Vienna City Beach Club
© VCBC

Party-Wochenende

Pfingsten feiern am Vienna City Beach Club: Rolling Beats & Steve Hope

20.05.26, 16:13
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Die Party-Saison am VCBC am Kaisermühlendamm ist bereits voll im Gang - Zu Pfingsten sorgen der "Rolling Beats"-Event und "Steve Hope & Friends" für volles House - und das bei freiem Eintritt 

Die "Rolling Beats"-Reihe ist bereits seit 2008 ein fester Bestandsteil im Eventkalender des Vienna City Beach Clubs. Und auch heuer wird wieder fleißig getanzt. Das Kult-Event startet am 23. Mai in die neue Saison und findet über die Sommer-Saison insgesamt drei Mal statt. Am Pfingst-Samstag werden dabei Alexander May, MO, Geri Grand, Black Stripes und Martin Oelz an den Decks für den richtigen Sound sorgen.

Vienna City Beach Club

Vienna City Beach Club

© VCBC

Steve Hope

Steve Hope

© Facebook

Saison-Premiere feiert am Pfingst-Sonntag auch Steve Hope am Vienna City Beach Club. Nach dem großen Erfolg letzten Sommer wird der Kult-DJ mit seinen Freunden auch heuer wieder am Beachmit dabei sein. Feinste Tunes, Sonne, Strand, unsere Drinks lassen die Woche so richtig entspannt ausklingen. Neben Hope werden am 24. Mai auch "Meet Franka B2B Clement", Elian Dust und  MRTN83 für Stimmung sorgen.

Elian Dust

Elian Dust

© VCBC

Vienna City Beach Club

Vienna City Beach Club

© VCBC

Der Vienna City Beach Club eignet sich bestens, um sommerliche Tage am Wasser bei einer großen Auswahl an Cocktails, Drinks und Speisen zu genießen und direkt in der Sonne mit den Füßen im Sand zu coolen Beats in den Sonnenuntergang zu tanzen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei!

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