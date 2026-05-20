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© Getty Images

NÖ-Kupferspezialist

Zusammenarbeit von Asta und Siemens Energy wird fortgesetzt

20.05.26, 16:10
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Ein frischer Langzeitvertrag bis Ende 2032 wurde vor Kurzem unterzeichnet.

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, und der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy setzen ihre Zusammenarbeit fort. Ein entsprechender Langzeitvertrag sei vorzeitig bis Ende 2032 verlängert worden, teilte Asta am Mittwoch mit. Das Unternehmen mit Sitz in Oed im Süden von Wien mit insgesamt rund 1.400 Beschäftigten ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende.

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