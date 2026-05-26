Besucher-Rekord: Wiener Märkte sind voll im Trend

Die Wiener Märkte erleben einen regelrechten Boom: Noch nie strömten so viele Menschen zu den beliebten Stadtstandln wie in diesem Jahr.

Ob Naschmarkt, Karmelitermarkt oder Meidlinger Markt - auf Wiens Märkten herrscht Hochbetrieb. Das belegen auch die Zahlen: Laut aktueller Auswertung des Marktamts wurden im Mai pro Woche 696.000 Besucher gezählt. Aufs Jahr gerechnet bedeutet das satte 36,2 Millionen Marktgäste und somit ein Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zu 2025. Die beliebtesten Märkte sind heuer der Brunnenmarkt und der Naschmarkt mit 110.000 Besuchern pro Woche.

Karmelitermarkt. © WienTourismus/Paul Bauer

"Die Entwicklung der Wiener Märkte ist eine echte Erfolgsgeschichte und wir haben viele wichtige Schritte gemeinsam gesetzt: Mit der Langen Nacht der Märkte, die das Marktamt jährlich veranstaltet, haben wir ein beliebtes jährliches Highlight entwickelt. Auch sonst gibt es laufend Veranstaltungen und Kulturangebote: Sommerkinos, Theatergruppen, sogar die Wiener Symphoniker waren neulich am Brunnenmarkt. Unsere Märkte sind heute lebendige Grätzlzentren, die Kulinarik, Nahversorgung und Gemeinschaft verbinden. Diesen Weg werden wir fortsetzen und mit frischen Ideen weiter für Aufschwung auf Wiens Märkten sorgen," freut sich die für die Märkte zuständige Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Kutschkermarkt. © WienTourismus/Paul Bauer

Events locken die Massen an

Für den riesigen Andrang sorgen längst nicht mehr nur Obst, Gemüse und kulinarische Schmankerl. Immer mehr Leute kommen wegen der Events. So geht die "Lange Nacht der Wiener Märkte" heuer bereits zum fünften Mal über die Bühne. Auch Sommerkinos, Familienfeste oder der Krampusslauf ziehen regelmäßig Schaulustige an. Allein der "Eurovisions Markt Contest" im Rahmen des Song Contests lockte 31.500 Besucher zum Naschmarkt.

Meidlinger Markt. © WienTourismus/Mafia Mashi

Aber auch kleinere Märkte profitieren vom aktuellen Hype. Der Meidlinger Markt legte bei den Besucherzahlen um 46 Prozent zu, der Floridsdorfer Markt um 31 Prozent. Auch der Viktor-Adler-Markt konnte mit plus 12 Prozent nochmals kräftig wachsen. Dabei fungieren die Wiener Märkte längst weit mehr als reine Einkaufsplätze, sondern werden immer mehr zu den neuen Treffpunkten der Stadt mit Sitzplätzen im Freien, mehr Grünflächen und modernen Schattenspendern.