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Gratis-Deutschkurs in den Ferien – Wiener Neustadt macht's möglich
© Wiener Neustadt

Zusammenleben

Gratis-Deutschkurs in den Ferien – Wiener Neustadt macht's möglich

26.05.26, 10:35
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Sprache ist der Schlüssel: Wiener Neustadt startet wieder ein kostenloses Sommer-Programm für Kinder – die Anmeldung läuft! 

Tolle Aktion aus Wiener Neustadt! Die Stadt bietet gemeinsam mit dem Verein "Startklar" auch heuer wieder kostenlose Feriendeutschkurse an – für Kinder und Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Zwei Wochen, täglich Förderung, null Kosten für die Eltern!

Das steckt dahinter

Integrationsstadtrat Franz Piribauer und Integrationsgemeinderat Kanber Demir machen klar, warum das so wichtig ist: "Vielen Kindern fällt nach den Sommerferien der Einstieg in den Schulalltag schwer, weil ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichend gefestigt werden – unsere Kurse setzen genau dort an!" Und das Fazit der beiden: Je früher Kinder Deutsch lernen, desto leichter läuft's – in der Schule, im Alltag, bei Freundschaften!

Alle Infos auf einen Blick

  • Wann: 10. bis 21. August 2026, täglich 60 Minuten
  • Wo: FH City Campus, Schlögelgasse 22–26
  • Für wen: Kinder ab 4 Jahren mit nicht-deutscher Muttersprache aus Wiener Neustadt
  • Kosten: Absolut gratis!
  • Wie: Kleine Gruppen mit ausgebildeten Sprachförderinnen

Achtung: Die Anmeldung muss bis spätestens 19. Juni 2026 beim Integrationsbüro der Stadt einlangen! Das Formular gibt's online unter www.wiener-neustadt.at/service/integration. Jetzt also schnell anmelden – die Frist läuft sonst ab!

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