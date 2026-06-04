TV
Radio
E-Paper
Welt

Säbelrasseln

Nordkorea will Atom-Waffen massiv aufrüsten

© SOPA Images/LightRocket via Gett
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle "exponentiell" steigen, erklärte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Demnach äußerte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial.

Auch interessant

Israel und Libanon einigen sich auf Waffenruhe

Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen

Lunacek: "War Stimme für kleine Staaten"

Ein Italiener fix im French-Open-Finale

Trump: Ende von Iran-Gespräche am Wochenende

Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten UNO-Sanktionen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump: Ende von Iran-Gespräche am Wochenende

Trump will zu G7-Gipfel nach Frankreich reisen

Nordkorea will Atom-Waffen massiv aufrüsten

Israel und Libanon einigen sich auf Waffenruhe

Ab Juni: Preis-Schock für Kroatien-Urlauber

So kann man im Italien-Urlaub richtig sparen

Weg frei für Ukraine-EU-Mitgliedschaft

Nato-Boss: Kreml "zunehmend verzweifelt"

USA will Trumps Macht einschränken

Familienvater stirbt nach Fischessen am Gardasee