Nordkorea will Atom-Waffen massiv aufrüsten

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt.

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Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle "exponentiell" steigen, erklärte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Demnach äußerte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial.

Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten UNO-Sanktionen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr.