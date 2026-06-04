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Iran-Krieg

Israel und Libanon einigen sich auf Waffenruhe

© APA/AFP/-
Der Libanon und Israel haben sich auf die Umsetzung der Waffenruhe geeinigt.
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Voraussetzung dafür sei, dass die pro-iranische Hisbollah-Miliz das Feuer auf Israel vollständig einstelle und sich aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses zurückziehe, geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die das US-Außenministerium nach Verhandlungen in Washington veröffentlichte.

Beide Seiten einigten sich unter der US-Leitung außerdem darauf, die Einrichtung sogenannter Pilotzonen zügig voranzutreiben, in denen die libanesische Armee die ausschließliche Kontrolle über das Gebiet übernimmt und nicht-staatliche Akteure ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Diese Schritte würden Fortschritte auf dem Weg zu einem umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommen ermöglichen. In der Woche vom 22. Juni wollen beide Seiten die direkten Gespräche fortsetzen, um ein solches Abkommen zu erzielen. Alle beteiligten Parteien verurteilen der Erklärung zufolge zudem die iranischen Angriffe in der Region.

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Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei feuert die dort ansässige Hisbollah immer wieder Raketen auf Israel ab. Israel fliegt seinerseits immer wieder Luftangriffe auf Ziele im Libanon. Im März war Israel in den Libanon einmarschiert, um gegen die Hisbollah vorzugehen. Beide Seiten hatten sich im vergangenen Monat auf eine Waffenruhe geeinigt, doch die Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah gingen weiter. Der Iran will einem Abkommen zur Beendigung des Ende Februar ausgebrochenen Kriegs mit den USA und Israel nicht zustimmen, sofern die Feuerpause nicht auch den Libanon umfasst.

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