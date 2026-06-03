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Überraschung

ÖFB-Gegner Algerien feierte 1:0-Sieg in den Niederlanden

ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 03: Riyad Mahrez of Algeria is challenged by Micky van de Ven of Netherlands during the international friendly match between Netherlands and Algeria at De Kuip on June 03, 2026 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
© Getty Images
Österreichs Gruppengegner Algerien hat im vorletzten Testspiel vor der Fußball-WM einen überraschenden 1:0-Auswärtssieg gegen die Niederlande gefeiert.
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Die "Wüstenfüchse" von Teamchef Vladimir Petkovic jubelten am Mittwoch in Rotterdam dank eines späten Tores von Anis Hadj Moussa (86.) und reisen daher mit Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Für die Niederländer, die eine Vielzahl an Chancen vorfanden, war es hingegen ein Dämpfer vor dem Saisonhöhepunkt.

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Die "Oranje"-Kicker von Cheftrainer Ronald Koeman scheiterten aber immer wieder an Algerien-Tormann Luca Zidane, dem Sohn der französischen Fußball-Legende Zinedine Zidane. Der Schlussmann von Granada, der seit 2025 für die Nordafrikaner aufläuft und derzeit eine Maske trägt, hielt vor allem in der ersten Hälfte die Null fest. Kurz vor Schluss zog Feyenoord-Profi Hadj Moussa in seinem Heimstadion De Kuip von rechts in den Strafraum und zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Algerien bekommt es im Auftaktspiel der Gruppe J mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) erneut in Kansas City.

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