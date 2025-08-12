Alles zu oe24VIP
Marc Terenzi
© Getty Images

Mallorca

"Ich schäme mich“ – Marc Terenzi spricht über Wiedersehen mit Sohn nach Alkoholentzug

12.08.25, 09:23
Teilen

Der Sänger ist endlich wieder mit seinem jüngsten Sohn vereint - er appelliert an andere Väter in einer ähnlichen Situation.

Viele Jahre trennten sie – jetzt endlich wieder vereint: Sänger Marc Terenzi strahlt auf einem neuen Instagram-Foto Seite an Seite mit seinem jüngsten Sohn Brady (10). Beide lachen in die Kamera, im Hintergrund glitzert ein Pool in der Sonne. Für den 47-Jährigen ist es ein Moment, auf den er lange gewartet hat – und der wegen seiner früheren Alkoholsucht lange unmöglich schien.

Mehr lesen: 

Brady stammt aus Terenzis Beziehung mit dem deutschen Model Myriel Brechtel Dass die beiden nun auf Mallorca gemeinsam Zeit verbringen, ist für den ehemaligen Boyband-Star ein ganz besonderer Schritt. „In den letzten Tagen habe ich etwas wirklich Unvergessliches erlebt – meinen Sohn nach so langer Zeit wiederzusehen. Es ist Zeit, die Scherben meiner Vergangenheit aufzusammeln und ihm zu zeigen, dass ich jetzt für ihn da bin“, sagt Terenzi im Gespräch mit Bild.

„Ich wollte nicht, dass er mich so sieht“

Der Musiker nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: „Ich hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen – wegen meines Alkoholproblems. Ich wollte nicht, dass er mich so sieht, wie ich war. Ich schäme mich dafür. Aber jetzt bin ich glücklich, dass ich das hoffentlich wieder in Ordnung bringen kann.“

 


 

Während der langen Trennung hielten Vater und Sohn via Telefon, Videochats oder gemeinsamen Online-Spielen Kontakt. Doch „live“ standen sie sich mehr als zwei Jahre nicht gegenüber. Terenzi nutzt die Gelegenheit, um anderen Vätern Mut zu machen: „Egal, was in der Vergangenheit passiert ist – es ist nie zu spät, eine bedeutungsvolle Beziehung zu den eigenen Kindern aufzubauen. Der erste Schritt kann das Leben beider verändern.“

Neues Leben nach Entzug

Nach einem Entzug im Vorjahr verbrachte Terenzi einige Zeit in der Türkei, um sich körperlich zu erholen. Ende 2024 zog er fix nach Mallorca, stellte Ernährung und Alltag um und setzt seitdem auf Fitness statt Flaschenpost. „Ohne Alkohol lebt es sich besser“, sagt er. Neben seiner Musik – Auftritte im „Megapark“ inklusive – eröffnete er auf der Insel auch eine eigene Eisdiele. Nach schwierigen Jahren, Abstürzen und einem mentalen Zusammenbruch will Marc Terenzi nun vor allem eines: gesund, präsent und ein guter Vater sein.

