Promi Big Brother: SO viel verdient Desirée Nick im TV-Gefängnis

Der Reality-TV-Star soll die höchste Gage in der Geschichte des Promi-TV-Gefängnisses bekommen. Die Summe sorgt für Kopfschütteln.

Zehn Jahre nach ihrem letzten Auftritt wagt Désirée Nick (69) erneut den Schritt in die härteste Promi-WG Deutschlands. Im Rahmen einer Sat.1-Pressekonferenz stellte sich die Schauspielerin und Reality-TV-Legende den neugierigen Fragen der Journalisten – auch über ihre gigantische Gage plauderte sie.

Mehr lesen:

Eine exakte Zahl wollte Nick zwar nicht nennen, verwies laut t-online aber auf ein früheres Interview mit dem Express. Damals erklärte sie, nur für eine Million Euro noch einmal in das Format zurückzukehren. Diesmal erhielt sie immerhin die Hälfte – was sie selbst als „verdammt guten Deal“ bezeichnete. Mit ihrer scherzhaften Bemerkung, ihre Gage enthalte so viele Nullen, dass sie an die Telefonnummer einer Sexhotline erinnere, sorgte die 69-Jährige bereits vor dem Einzug für Gesprächsstoff.

Weitere VIPs im TV-Häfn

Neben Désirée Nick werden weitere bekannte Gesichter in den Container ziehen: Designer Harald Glööckler (60), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Musiker Marc Terenzi (47), Realitystar Paco Herb sowie TV-Sternchen Pinar Sevim und andere prominente Teilnehmer.





Sarah Kern entthront

Medienberichten zufolge lag die bisher höchste Gage bei „Promi Big Brother“ bei Designerin Sarah Kern (56) im Jahr 2017 bei 300.000 Euro – eine Summe, die Désirée Nick mit ihrem Betrag deutlich übertrifft.#





Nick ist im Reality-TV kein unbeschriebenes Blatt. Bereits 2004 gewann sie als erste Frau die zweite Staffel des Dschungelcamps. Mit Wortwitz, strategischem Kalkül und einer Mischung aus Sarkasmus und Selbstironie sorgte sie sowohl in Dschungelprüfungen als auch im Lagerleben für Aufsehen.

Ob ihre diesjährige Rückkehr in den „Promi Big Brother“-Container einen neuen Rekord aufstellen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Fans können sich darauf verlassen, dass die 69-Jährige auch diesmal keine Gelegenheit auslassen wird, für Furore zu sorgen.