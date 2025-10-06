Pocher-Ex Amira Aly im Baby-Talk: "Es ist ein Kinderwunsch da"

In Marlene Lufens Podcast „M – wie Marlene“ spricht Amira Aly so offen wie selten über Kinder, Beziehungen und ihren Alltag zwischen Ex-Mann Oliver Pocher und Partner Christian Düren

Es ist ein Gespräch unter Freundinnen: Moderatorin Marlene Lufen, 54, hat Amira Aly, 33, in ihrem Podcast „M – wie Marlene“ zu Gast. Die beiden plaudern über das Leben, die Liebe – und natürlich über Alys berühmte Männer, Oliver Pocher, 47, und Christian Düren, 35. Amira erzählt, dass sie mit Düren zusammengezogen ist, auch wenn es sich „manchmal schon anfühlt wie eine Fernbeziehung“, wenn ihr Freund in München arbeitet. Über die Anfänge mit Düren sagt sie: „Bei mir hat es vor Kurzem erst Klick gemacht.“ Sie habe klare Vorstellungen vom Familienleben gehabt, denen ihr Partner zunächst gar nicht entsprechen konnte.

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Dankbarkeit für Ex-Mann Pocher

Im Gespräch reflektiert Aly ihre Beziehung zu Ex-Mann Oliver Pocher und die gemeinsame Elternschaft. „Ich habe einen Vater für meine Kinder, der sich Mühe gibt, der da ist, der mit den Kindern um die Welt reist, der sie zur Schule bringt“, sagt sie. „Ich habe best of both worlds. Ich habe einen Partner und einen Vater für meine Kinder.“

© getty

Offene Worte über Muttersein

Die 33-Jährige blickt auch auf ihre eigene Kindheit zurück, die sie größtenteils ohne Vater verbrachte. Diese Erfahrungen prägen sie bis heute. „Das ist ja genau das, was mich als Mama von so jungen Kindern jeden Tag beschäftigt“, gesteht sie. Sie frage sich oft, ob sie in ihrer Erziehung Fehler mache oder ihre Kinder damit später belaste: „Habe ich damit jetzt gerade Schaden angerichtet?“ Besonders wichtig sei ihr, dass ihre Kinder trotz der Trennung engen Kontakt zu ihrem Vater behalten.

© Getty Images

Patchwork und Kinderwunsch

Wie geht ihr neuer Partner Christian Düren mit der Situation um? „Er ist sehr respektvoll und zurückhaltend“, sagt Aly. „Er mischt sich nicht direkt ein.“ Doch auch der Kinderwunsch kommt zur Sprache: „Auf jeden Fall möchte er auch eine Familie haben. Wir sind ja natürlich auch seine Familie. Aber es ist schon ein Kinderwunsch da. Mal schauen, wann.“