× Neues Drama um Elton John: er kann nicht mal mehr Autogramme schreiben!

Seit Monaten kämpft Elton John mit seiner Sehschwäche. Jetzt werden auch die Autogramme zum Problem: er kann nur mehr ein "E" schreiben!

"Ich habe mein Augenlicht verloren und kann die Bühne nicht sehen." Bereits im Dezember schockte Elton John beim Besuch einer „The Devil Wears Prada"-Vorstellung am Londoner Westend seine Fans. Aufgrund seiner scheidenden Sehschwäche am rechten Auge musste er das Theater sogar vorzeitig verlassen. Gestützt auf seinen Ehemann David Furnish.

Jetzt nimmt das Drama ganz neue Dimensionen an, denn Elton kann, wie ein neues Internet-Video zeigt, nicht mal mehr richtig Autogramme geben. Statt dem schwungvollen Schriftzug mit seinem vollen Namen schafft er jetzt nur mehr ein großes „E“, dem er ein „x“ für einen Kuss nach setzt. So unterschreibt er gerade eine Limitierte Edition des neuen für 4. April erwarteten Albums "Who Believes in Angels?“, das er im Duett mit Country-Queen Brandi Carlile („Right On Time“) aufgenommen hat.

Statt vollen Namen (o.) schafft Elton jetzt nur mehr ein "E" (u.)

Spannend: am 26. März will Elton gemeinsam mit Brandi die 10 neuen Songs mit einem elitären Mini-Konzert im Londoner Palladium Theatre auch live präsentieren. Die Fans hoffen nun, dass er dabei nicht allzu sehr mit seine Sehschwäche zu kämpfen hat!