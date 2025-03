× Elton John: Konzert-Wunder nach Gesundheits-Schock

Er ist wieder da! Elton John, zuletzt ja mehr als angeschlagen, kehrte am Mittwoch in London triumphal auf die Bühne zurück. oe24 war beim ebenso sensationellen wie emotionalen Duett-Konzert mit Brandi Carlile live dabei.

I‘m still standing! Nach dem Gesundheits-Schock - keine Sehkraft am rechten Auge und extreme Schwäche beim Autogrammschreiben - kämpfte sich Elton John jetzt wieder auf die Bühne zurück: Am Mittwoch, also einen Tag nach seinem 78. Geburtstag, feierte er im Palladium Theatre von London die Live-Premiere der CD „Who Believes in Angels?“, die er im Duett mit Country-Musik-Queen Brandi Carlile aufgenommen hat. oe24 war live dabei

„Das könnte ein Abend für die Ewigkeit sein“ Nach einer ausgedehnten Talkrunde mit „Schitt‘s Creek“-Star Dan Levy gab Elton John das Motto für die Duett-Show mit Brandy Clark vor und 2.268 glückliche Zuseher, die das ehrwürdige Theater innerhalb von nur 5 Minuten ausverkauften bzw. bis zu 1.000 Pfund am Schwarzmarkt löhnten, sowie VIPs wie Ron Wood von den Rolling Stones, konnten ihm nur beipflichten. Vom Opener „Who Believes in Angels?“ bis zum Party-Finale „I‘m Still Standing“ zeigte sich Elton vor einer kitschig bunten Disco-Kulisse mit Wolken, Neon-Sternen und Herzen wieder als geborener Entertainer und spielfreudiger Piano Man.

oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit Ron Wood bei Elton John

„Das ist mein allererstes Mal im Palladium und ich mache das vor allem, damit ich Brandi, die ich so heiß liebe, einem großen Publikum vorstelle. Denn sie hat sich den allergrößten Ruhm verdient!“ Eine Mega-Chance, da das einmalige Konzert ja für TV-Übertragungen in den USA und England sowie den Streamingdienst Paramount+ mitgeschnitten wurde. Und Brandi Clark, die mit 11 Grammys und 2 Emmy Awards längst als Fixgröße im Americana Segment gilt, hat diese mehr als genützt. Nicht nur mit eindringlichen Solo-Hits wie „The Joke“ oder „The Story“, die mit Ovationen gefeiert wurden, sondern als Jungbrunnen für den wieder erfrischten Elton John.

Mit Bravour übernahm sie zu ewigen Klassikern wie „Don‘t Let The Sun Go Down On Me“ oder „I Guess That‘s Why They Call It The Blues“ das musikalische Kommando und trieb Elton dadurch zu neuen Höchstleistungen am Piano hin. Auch bei „Tiny Dancer“ und dem Jim Reeves Cover „He‘ll Have To Go“.

Unterstützt von einer formidablen All-Star-Band rund um die Red Hot Chili Peppers Legenden Chad Smith (Schlagzeug) und Josh Klinghoffer (Keyboard) sowie Star-Produzent Andrew Watt („Hackney Diamonds“) gab‘s überraschenderweise nur vier Songs der für 4. April erwarteten Duett-CD und kein Wiederhören des Oscar-nominierten gemeinsamen Hits „Never Too Late“.

Dass Elton und Brandi dafür ewige Klassiker wie „Your Song“, „Bennie And The Jets“ und „I‘m Still Standing“ lieferten, ließ die Stimmung in London überkochen. Das euphorische Publikum, das sich diszipliniert an das Fotoverbot hielt, brachte das Theater zum Beben - und das im wahrsten Sinne: Spürbare Schwingungen auf den Rängen!

Mit Brandi Carlile hat der tourmüde Elton seine kongeniale Muse gefunden. Vielleicht lässt er sich ja doch noch zu einer weiteren Konzertserie überreden. Das Programm, das am Mittwoch in London gezeigt wurde und am 6. April im Stream bei Paramount+ läuft, wäre prädestiniert dafür!