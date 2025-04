× Neue Duett-CD: Elton John singt schon vom Tod

Nach Tour-Stopp und großen Gesundheitlichen Problemen startet Elton John jetzt neu durch. Am Freitag kommt die coole Duett-CD „Who Believes in Angels?“ mit Brandi Carlile. Ein trendiges Hit-Werk zwischen Disco und Abschieds-Gedanken.

„Ich mache das vor allem, damit ich Brandi, die ich so heiß liebe, einem großen Publikum vorstelle. Denn sie hat sich den allergrößten Ruhm verdient!“ Elton John, der 2023 sein Abschiedskonzert gab und zuletzt mit gesundheitlichen Problemen - keine Sehkraft am rechten Auge und extreme Schwäche beim Autogrammschreiben – schockte, startet jetzt wieder neu durch. Am Freitag kommt die CD „Who Believes in Angels?“, die er im Duett mit der 11-fachen Grammy-Gewinnerin Brandi Carlile aufgenommen hat.

© BrandiCarlile.com ×

© Getty Images ×

Ein trendiges, 10 Song starkes Hit-Album mit starken Disco-Einflüssen (“The Rose Of Laura Nyro), theatralischem Pop ("Someone to Belong To") und großen Radio-Hymnen („Swing for the Fences”). Dazu beschäftigt sich Elton mit dem finalen Piano-Epos “When This Old World Is Done With Me” rund um Zeilen wie “Wenn diese alte Welt mit mir fertig ist. Wenn ich meine Augen schließe. Lass mich los wie eine Meereswelle, gib mich der Flut zurück.“ mit dem Tod und der Sterblichkeit. „Wenn man in seine späten Siebziger kommt, denkt man über Sterblichkeit nach, vor allem wenn man Kinder hat und einen tollen Ehemann. "Man denkt: 'Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre.' Und deswegen hat mich das wirklich bewegt und ich habe 45 Minuten lang geschluchzt."

© Facebook ×

© BENGIBSONPHOTO ×

Die Tränen und auch Eltons Wutausbrüche gibt es ab Samstag auch in der YouTube-Doku „Who Believes In Angels? Stories From The Edge Of Creation” zu sehen, denn Elton John und Brandi Carlile ließen bei den 20-tägigen Aufnahmesessions in Los Angeles die Kameras mitlaufen. Ebenso beim einzigartigen Release-Konzert in London, wo man nicht nur ein 15 song starkes Hitfeuerwerk rund um Klassiker wie „Don’t Let The Sun Go Down On Me“ zündete, sondern auch weitere Einblicke in die Zusammenarbeit lieferte: „Das ist ein Neustart. Mit der Energie der 70er Jahre,“ so Elton.