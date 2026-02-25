Neuer Hit: Bilderbuch lassen es wieder krachen

Es quietscht und kracht: Bilderbuch veröffentlichen die Single "Irgendwo". Das erstes neues Stück seit 2023 - Mit Autotune und Verzerrer zwischen Bedrohung und Sehnsucht nach Menschlichkeit

Bilderbuch haben sich in letzter Zeit etwas rar gemacht. Fast drei Jahre sind seit ihrer letzten EP "Softpower" vergangen, nach zahlreichen Konzerten inklusive 20-Jahr-Jubiläumsshow in der ausverkauften Wiener Stadthalle 2025 sind für das laufende Jahr derzeit überhaupt keine Live-Gigs angekündigt. Immerhin dürfen sich Fans nun über einen neuen Song freuen: Die Single "Irgendwo" ist ab sofort erhältlich - und macht Hoffnung, dass da bald mehr kommt.

© Facebook

© zeidler

Wo das Stück verortet ist, macht das erfolgreiche österreichische Popquartett um Sänger Maurice Ernst, Gitarrist Michael Krammer, Bassist Peter Horazdovsky und Gitarrist Philipp Scheibl recht schnell klar. "Drohnen am Himmel über uns / Leuchten wie Sterne / Es herrscht Krieg, Baby / In weiter Ferne", singt Ernst nach einem 20-sekündigen Intro mit heftig autogetunter Stimme. Soundmäßig ist der Verzerrer schwer am Arbeiten. Es kreischt und quietscht, kracht und rauscht.

© zeidler

"'Irgendwo' fängt das Gefühl einer Generation ein, die zwischen Bedrohung und der Sehnsucht nach Menschlichkeit lebt, und verwandelt Unsicherheit in einen Moment kollektiver Hoffnung", heißt es im Ankündigungstext. Die tröstliche Message von Bilderbuch: "Wo immer du bist / Irgendwo brennt immer ein Licht."