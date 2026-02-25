Alles zu oe24VIP
Harry und Meghan in Jordanien
© Getty

Royaler Besuch

Meghan und Harry in Jordanien – Fokus auf Gesundheit und Krisenhilfe

25.02.26, 10:18
Teilen

Überraschender Termin für die Sussexes: Herzogin Meghan und Prinz Harry sind nach Jordanien gereist. Im Fokus stehen Gesundheitsthemen und humanitäre Hilfe. 

Herzogin Meghan (44) und Prince Harry (41) besuchen am Mittwoch, 25. Februar, sowie Donnerstag, 26. Februar, Jordanien. Das Büro der Sussexes bestätigte die Reise. Laut „People“ wurde die königliche Familie über den Besuch informiert. Bei dem Aufenthalt handelt es sich nicht um eine Reise im Namen der britischen Regierung, sondern um einen Besuch in Zusammenarbeit mit der World Health Organization. In der Hauptstadt Amman nehmen Harry und Meghan gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus (60), Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, an Veranstaltungen teil.

Harry und Meghan in Jordanien

Harry und Meghan in Jordanien

© Getty

Der Schwerpunkt liegt auf Gesundheitsmaßnahmen, psychischer Gesundheit sowie der Unterstützung schutzbedürftiger Gemeinschaften, die von Konflikten und Vertreibung betroffen sind.

Mehr lesen:

Treffen mit Partnern

Geplant ist unter anderem ein Besuch bei World Central Kitchen. Die Organisation stellt dort Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereit und ist Partner von Archewell Philanthropies, der Wohltätigkeitsorganisation der Sussexes. Die Reise konzentriert sich auf Amman und umfasst Treffen mit WHO-Partnerorganisationen sowie Gesundheitsdiensten. Es ist die erste Auslandsreise dieser Art seit fast 18 Monaten. Zuletzt reisten die Sussexes 2024 nach Nigeria und Kolumbien.

Harry und Meghan in Jordanien

Harry und Meghan in Jordanien

© Getty

Harry und Meghan hatten sich 2020 als arbeitende Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgezogen. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) im kalifornischen Montecito.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

