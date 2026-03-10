"Lets Dance": SO viel hat Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer bereits abgenommen

Der Musiker freut sich über die Vorteile, die die Tanz-Show mit sich bringt. Sein Körper dankt es ihm, wie er verrät.

Für Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37) zahlt sich die Teilnahme an der RTL-Show „Let's Dance“ bereits jetzt voll aus – und zwar auf der Waage. Ganz egal, wie weit ihn die Reise in der Show noch führen wird, einen persönlichen Sieg hat der Schlagzeuger bereits in der Tasche: Das intensive Training hinterlässt deutliche Spuren an seiner Silhouette.

Erfolgreicher Zwischenstand: „Minus 4,6 Kilo“

Wie es um sein aktuelles Gewicht steht, verriet Schäfer am Montagabend (9. März) gut gelaunt in seiner Instagram-Story. Der Blick auf die Anzeige zauberte dem Musiker sichtlich ein Lächeln ins Gesicht. Dabei war die Ausgangslage eine andere: Am 28. Feber startete der 37-Jährige noch mit einem Gewicht von 98,6 Kilogramm in das Tanzabenteuer. Nicht einmal zwei Wochen später ist die 95-Kilo-Marke bereits geknackt – die Waage blieb bei exakt 94 Kilo stehen. „Minus 4,6 Kilo“, hielt Schäfer stolz für seine Follower fest und ergänzte sichtlich zufrieden: „Jetzt freu ich mich grad ein bisschen."

Motivation: Die Liebe zum Essen

Dass der Gewichtsverlust kein Zufall, sondern ein erklärtes Ziel ist, daraus machte der Schlagzeuger schon vor dem Start der Staffel keinen Hehl. Sein offenes Geständnis: „Ich will abnehmen. Ich esse einfach viel zu gern.“ Die Ursache für die überschüssigen Kilos verortete er dabei bei sich selbst: „Vielleicht muss ich mich einfach mehr bewegen.“

An der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster (28) bekommt er nun genau diese Bewegung in einer Intensität, die es in sich hat. Dass die Einheiten am Tanzparkett kein Honigschlecken sind, dokumentiert Schäfer regelmäßig in den sozialen Medien. Erst Montagabend zog er eine schmerzhafte Bilanz: „Tanztraining ist beendet und mir tut alles weh.“ Angesichts der schwindenden Kilos dürfte dieser Muskelkater für den Musiker jedoch mehr als verkraftbar sein.