"Let’s Dance" verliert Stamm-Sendeplatz bei RTL

Ungewohnte Sendezeit für alle Tanz-Begeisterten: Die Erfolgsshow „Let’s Dance“ verlässt im März ihren angestammten Freitagabend. Grund für die einmalige Verschiebung auf einen Sonntag ist König Fußball.

Seit dem 27. Februar 2026 wirbelt die neue Riege der Prominenten wieder über das RTL-Parkett. Während das Format normalerweise fest für den Freitagabend eingeplant ist, müssen sich die Fans für die vierte Ausgabe der laufenden Staffel umstellen.

Der Grund für die Programmänderung ist eine „erste Standortbestimmung“ der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Fußball-Klassiker blockiert Sendeplatz

Am Freitag, dem 27. März 2026, zeigt RTL ab 20:45 Uhr live das Traditionsduell zwischen Deutschland und der Schweiz. Als Experte wird Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) die Partie analysieren, während Wolff-Christoph Fuss (49) das Spiel kommentiert. Da die Übertragung inklusive Vor- und Nachberichterstattung bis Mitternacht andauert, bleibt kein Platz für die aufwendige Live-Produktion der Tanzshow.

© Getty Images

Tanz-Spektakel erst am Sonntag

Die Fans müssen jedoch nicht gänzlich auf Walzer und Cha-Cha-Cha verzichten. Die vierte Folge von „Let’s Dance“ wird stattdessen am Sonntag, dem 29. März 2026, ausgestrahlt. Wie gewohnt wird die Sendung bis Mitternacht laufen, gefolgt von einem „Exclusiv Spezial“ mit Moderatorin Frauke Ludowig (62).

Erste Entscheidung bereits gefallen

Insgesamt kämpfen in dieser Staffel noch 13 der ursprünglich 14 gestarteten Prominenten um den Titel „Dancing Star“. Den ersten bitteren Abgang gab es bereits am vergangenen Freitag zu verzeichnen: Sonya Kraus schied als erste Kandidatin aus dem Wettbewerb aus. Neben der fußballbedingten Verschiebung bleibt übrigens die Karfreitags-Pause bestehen, an der RTL aufgrund des gesetzlichen Tanzverbots wie jedes Jahr ein Spezial-Programm zeigt.