Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Gene Hackman starb wohl eines natürlichen Todes
© Getty

Aus seinem Nachlass

Golden Globes von Gene Hackman bei Auktion versteigert

26.11.25, 10:35 | Aktualisiert: 26.11.25, 12:29
Teilen

Auktionshaus Bonham bot Objekte aus dem Nachlass des im Februar verstorbenen Schauspielstars an - schon über 2 Millionen Dollar Erlös

Bei einer Auktion sind einem Bericht zufolge drei Golden Globes des gestorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman versteigert worden. Wie das Magazin "People" berichtete, war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen "Die Royal Tenenbaums" (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten.

Gene Hackman

Gene Hackman

© Getty

Laut "People" kamen bei der Auktion bisher über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen. Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war. Hackman wurde unter anderem durch Filme wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden