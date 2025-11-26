Golden Globes von Gene Hackman bei Auktion versteigert

Auktionshaus Bonham bot Objekte aus dem Nachlass des im Februar verstorbenen Schauspielstars an - schon über 2 Millionen Dollar Erlös

Bei einer Auktion sind einem Bericht zufolge drei Golden Globes des gestorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman versteigert worden. Wie das Magazin "People" berichtete, war unter den versteigerten Preisen im Auktionshaus Bonhams auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen "Die Royal Tenenbaums" (2001) erhalten hatte. Für ihn wurden demnach über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) geboten.

Gene Hackman © Getty

Laut "People" kamen bei der Auktion bisher über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen. Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern, der mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden war. Hackman wurde unter anderem durch Filme wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück.