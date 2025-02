Streng Geheim: Erste Details zu Lugners Stargast

Artur Worseg ist ausgeladen - kommt überhaupt ein internationaler Star? Insider sprechen über die mysteriöse Lugner-Loge.

Baumeister Richard Lugner (†91) legte 1992 mit Harry Belafonte als Opernball-Stargast den Grundstein für die geniale Marketing-Strategie seines Einkaufszentrums. Bis zu seinem Tod brachte er Jahr für Jahr berühmte internationale Gäste wie Kim Kardashian und Priscilla Presley zum Ball der Bälle und kündigte dies mit einem gigantischen Medien-Tamtam an. Durch die Pressekonferenz und die Autogrammstunde mit dem Star konnten die hohen Summen als Werbekosten abgesetzt werden. 2025 scheint alles anders zu sein.

Männlicher Stargast?

Wie oe24 berichtete, werden Beauty-Doc Artur Worseg und Ehefrau Kristina erstmals nicht in der Lugner-Loge Platz nehmen. Sie beobachten das Geschehen diesmal gemeinsam mit Dominic Heinzl und Ernst Minar. Seltsam, wenn man bedenkt, dass Worseg "Mörtels" bester Freund war. Gerätselt wird noch immer über den Stargast. Ein Insider meinte gegenüber oe24: "Ich habe gehört, dass es heuer ein Mann sein wird."





Logen-Rätsel

Ein Mann oder etwa gar kein Stargast? Andere sind sich sicher: "Es ist zu spät, um noch irgendetwas anzukündigen. Das hätten sie doch schon längst gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heuer überhaupt ein internationaler Star kommt." Werden Leo und Jacqueline am Ende etwa gar dem Ball fernbleiben? Simone Lugner hat sich ihren Platz jedenfalls gesichert. Sie ist mit eigener Sendung in der Wiener Staatsoper unterwegs und übt schon fleißig für ihre Teilnahme an "Dancing Stars".