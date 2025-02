Larissa Marolt: Nach Hotel-Wirbel zu Gast am Opernball

Die Schauspielerin ist von Campari eingeladen und wird in einer Traumrobe von Designerin Eva Poleschinski über das Parkett schweben.

In den vergangenen Tagen hatte es Larissa Marolt nicht leicht, denn es wurden Nachrichten über eine Hotelpleite ihres Vaters Heinz-Anton Marolt verbreitet, die sie einfach nur schockierten. "Ich in entrüstet, wie mit mir und meiner Familie in der Presse umgegangen wird. Es werden Lügen verbreitet und irreführend berichtet. Unsere Hotels am Klopeinersee sind nicht geschlossen und befinden sich im Eigentum unserer Familie", ließ sie wissen.





Larissa reist extra an

Die Schauspielerin befand sich gerade mitten in Dreharbeiten für mehrere Projekte. Unter anderem sitzt sie in der Jury von "My Style Rocks". Dass Larissa nichts mit dem Sanierungsverfahren einer der GmbHs ihres Vaters zu tun hat, teilte dieser ganz klar mit, als oe24 nachfragte. Angenehm war die Situation aber logischerweise nicht. Jetzt hat Marolt wieder einen erfreulichen Grund für Schlagzeilen. Denn Larissa wird am 27. Februar beim 67. Opernball zu Gast sein.





Auf Einladung von Campari residiert Larissa im Hotel Sacher und tanzt über das Parkett des Balls der Bälle. Auch ihr Kleid scheint sie bereits ausgewählt zu haben. Es wird eine Traumrobe von Eva Poleschinski. Auch beim Filmfestival in Cannes setzte Marolt auf eine ihrer einzigartigen Kreationen.