München statt Kitzbühel: Austro-Stars feierten beim Filmball

Der Deutsche Filmball machte mit einer hohen Promi-Dichte sogar der Kitz Race Night Konkurrenz

Das Nobelhotel Bayerischer Hof verwandelte sich am Samstag in einen glanzvollen Ballsaal. Beim Deutschen Filmball traf sich das Who-is-who der deutschsprachigen Schauspielbranche in München. Neben Uschi Glas, Jella Haase Heike Makatsch und zahlreichen weiteren deutschen Mimen zeigten sich hier auch wieder zahlreiche Österreicher auf dem roten Teppich.

Schauspielerin Verena Altenberger

So nah und doch so fern

Schauspielerin Verena Altenberger, Larissa Marolt, Sunnyi Melles und Doris Golpashin lieferten hier eine Roben-Show. Superstar Tobias Moretti kam mit Gattin Julia und zeigte sich gut gelaunt.

Larissa Marolt

Und obwohl Kitzbühel nur einen Katzensprung von München entfernt sind, entschieden sich die heimischen Mimen, dem Hahnenkammrennen und der Weißwurstparty heuer fern zu bleiben.

Doris Golpashin und Ehemann Klaas Heufer-Umlauf

Dabei wären sie auch dort, wie immer gern gesehene Gäste gewesen.