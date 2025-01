Hummerparty als Abschluss des Hahnenkamm-Partyreigens

Annika Gassner, Michael Konsel und weitere Prominente tanzten noch ein letztes Mal durch das noble Hotel.

Zeitgleich mit der Kitz Race Night im WWP-Zelt am Fuße der Streif wurde nach der Abfahrt am Samstag auch im Hotel Kitzhof noch ein letztes Mal im Zuge des diesjährigen Hahnenkammrennens gefeiert. Die Lobby des noblen Hauses verwandelte sich einmal mehr in einen Tanzpalast.

Kurzes Gastspiel für Reichelt

Den Weg zur Tanzfläche ebneten wie jedes Jahr Eisskulpturen. Hotelmanager Johannes Mitterer, sowie Eigentümerin Ursula Schelle-Müller begrüßten hier Gäste wie Kicker-Legende Michael Konsel und Ex-Dancing Star Mike Galeli. Auch Ex-Skirennläufer Hannes Reichelt spazierte kurz durch die Hotelrezeption, wirkte dabei eher, als wolle er Richtung Bett.

Johannes Mitterer, Ursula Schelle-Müller und Bernhard Pauli

Bei Party-Hits wie "YMCA" und "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight") plante man, dass man es noch bis in die frühen Morgenstunden zum Abschluss ordentlich krachen lassen wollte. Mitterer zeigte sich sehr zufrieden über den Winter und das Partywochenende.