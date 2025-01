Selfie-Hysterie: Zlatan Ibrahimovic schlägt Arnie in Kitzbühel

Fußballlegende sorgt in der Gamsstadt für jubelnde Fans. Das Griss um ihn ist heuer gar größer als um Arnold Schwarzenegger.

Heuer gibt es einen neuen Platzhirsch in Kitzbühel - zumindest wenn es nach den Fans geht. Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic macht Arnold Schwarzenegger in Kitzbühel Konkurrenz. Als er am Vormittag vom WWP-Zelt Richtung VIP-Tribüne aufbrach, gab es kein Weiterkommen mehr.

Zlatan stand für Selfies zur Verfügung

Aus jeder Ecke rief jemand: "Zlatan, Zlatan!" Hunderte Selfies wurden gemacht und die Security konnte den Sport-Star nur schwer abschirmen. Sänger James Blunt, der direkt nach Ibrahimovic aus dem Kitz Race Club kam wurde indes ignoriert. Trotz der Hysterie blieb Ibrahimovic stets freundlich und ließ die Selfies zu. Er war aber sichtlich erleichtert, als er endlich auf der Tribüne Platz nahm.

James Blunt im oe24-Talk

Im Gespräch mit oe24 verriet der Musiker, der heute Abend bei der Kitz Race Night die Bühne rockt, dass er Skifahren liebt und es kaum erwarten kann. "Es ist großartig, wieder hier zu sein."

Schon vor zehn Jahren spielte Blunt hier in Kitzbühel bei der Audi Night für die Gäste.