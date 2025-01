Gabalier und Arnie rocken Weißwurstparty

High Society versammelte sich gestern beim Stanglwirt

Tradition. „Zum bereits 32. Mal luden gestern Balthasar und Maria Hauser zur legendären Weißwurstparty in ihrem Stanglwirt. Was einst als Party im kleinen Rahmen begann ist heute eines der absoluten Highlights am Hahnenkamm-Wochenende. Dazu sorgt jedes Jahr ein Stargast für Stimmung auf der Bühne. Gestern wurde dieser als Star, der normalerweise „Stadien füllt“ angekündigt. Und wie oe24 bereits berichtete, war es kein Geringerer als Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier. Das Warm-Up für ihn machten unter anderem Marc Pircher und Entertainer-Legende Gregor Glanz. Als eines der Highlights lieferte Gabalier ein Duett mit Shooting-Star Kayla Krystin.

© APA/BARBARA GINDL ×

Schaulaufen. Noch vor der Eröffnung lieferten sich die VIPs ein Schaulaufen auf dem Red Carpet. Mit dabei waren unter anderem Rock-Legende Peter Maffay, Moderator Elton, DJ Ötzi mit Tochter Lisa Marie, die frischgebackenen Eltern Thommy Ten und Amelie von Tass sowie Topmodel Franziska Knuppe und Ex-Kicker Rurik Gislason. Letzterer wurde von den weiblichen Gästen fast einstimmig zum schönsten Mann der Weißwurstparty „gewählt“.

Die Eröffnung zelebrierte wie jedes Jahr einmal mehr Arnold Schwarzenegger, der sich über einen Spendenscheck über 37.000 Euro für seine Klima-Initiative freuen durfte.