So reagiert Toto Wolff auf das "JA" von Max Verstappen

Bevor Mercedes-Boss Toto Wolff beim Österreich-GP (Samstag, 12 Uhr: Sprint; GP: Sonntag, 15 Uhr/ServusTV live) auftauchte, gab er oe24 ein bemerkenswertes Interview.

Eigentlich müsste Wolff mit einem guten Gefühl nach Spielberg kommen. Seit der 52-jährige Wiener das Kommando bei den Silberpfeilen übernommen hat, gewann sein Team öfter als jedes andere: Nico Rosberg (2014 & 2015), Valtteri Bottas (2017 & 2020) und Lewis Hamilton (2016 & 2020) feierten insgesamt sechs Siege am Red Bull Ring. Trotzdem hält sich Wolffs Optimismus in Grenzen. Lesen Sie hier, wieso.

oe24: Herr Wolff, in der anonymen E-Mail, in der es heißt, Sie würden Lewis Hamilton sabotieren, weil er zu Ferrari geht, heißt es auch, Sie wären "rachsüchtig".

TOTO WOLFF: Das bin ich sicher nicht. Im Gegenteil: Ich bin für Fairness und kämpfe für Fairness.

oe24: Haben Sie mit Lewis über die Vorwürfe, gegen die Sie ja die Polizei eingeschaltet haben, gesprochen?

WOLFF: Natürlich, ich spreche jeden Tag mit Lewis.

oe24: Und was sagt er dazu?

WOLFF: Er meint, wir sollen die Negativität herausnehmen. Er hat auch schon viel schlimmere Schmähungen erfahren müssen und meint, wir sollen das ignorieren.

oe24: In der Öffentlichkeit treten Sie gemeinsam mit Lewis auf, als hätte er nie seinen Abschied zu Ferrari verkündet. Sind Sie wirklich noch so eng mit ihm?

WOLFF: Total! Das, was teilweise von außen hineininterpretiert wird, entspricht überhaupt nicht der Realität. Also: bitte ignorieren!

oe24: Kommen wir zum Sportlichen: Mercedes hat noch immer die meisten Siege am Red Bull Ring ...

WOLFF: Die Siege von früher sind heute nur mehr wenig wert. Wichtiger ist, was an diesem Wochenende passiert.

oe24: Da habt ihr plötzlich einen Fan mehr.

WOLFF: Ah, interessant. Wen?

oe24: Helmut Marko meint, er wird euch die Daumen drücken?

WOLFF: Das hat er wirklich gesagt?

oe24: Hat er - weil er hofft, dass Mercedes den Red-Bull-Verfolgern McLaren und Ferrari Punkte wegnimmt.

WOLFF: Es wäre sehr gut, wenn sich das erfüllen würde. Im Moment geht's in die richtige Richtung.

oe24: Halten Sie es für möglich, dass Mercedes wieder gewinnt in Spielberg?

WOLFF: Nein. Spielberg war nie unsere Strecke, zumindest unter dem neuen Reglement.

oe24: Was halten Sie vom neuen Kiesbett bei den Kurven 9 und 10, durch das sich die Strafen fürs Überfahren der Track-Limits erübrigen?

WOLFF: Find ich gut. Wenn du zu weit rauskommst, haust du dir das Auto zusammen. Die echten Racer werden sich davor hüten.

"Hat Max wirklich Ja gesagt?"

oe24: Apropos Racer: Der Beste hat am Donnerstag in Spielberg auf die Frage, ob er nächstes Jahr noch bei Red Bull fährt, "JA" gesagt ...

WOLFF: Hat er das wirklich gesagt?

oe24: Auf die Frage: ,Fahren Sie nächstes Jahr für Red Bull Ja oder nein?", meinte er laut Bild-Zeitung: ,Habt ihr nicht zugehört? Ja, wir arbeiten bereits an den Verbesserungen."

WOLFF: Ich glaub nicht, dass er klar ja gesagt hat. Aber ich war nicht dabei.

oe24: Heißt, Sie haben die Hoffnung, dass Max doch noch zu Mercedes kommen könnte, noch nicht aufgebeben?

Wolff: Wie ich es immer wieder sage: Wir halten unseren freien Sitz so lang wie möglich frei. In erster Linie müssen wir unser Auto schneller machen. Wenn das Auto schnell fährt, werden auch schnelle Fahrer bei uns fahren wollen.

"Max ist der beste Rennfahrer"

oe24: Sind Sie ein Verstappen-Fan?

WOLFF: Ich bewundere seine Leistungen, und als Mensch hab ich ihn als außergewöhnlichen jungen Mann kennen gelernt.

oe24: Heißt, er wäre nach wie vor Ihre Lieblingsbesetzung?

WOLFF: Ich hab's in letzter Zeit oft gesagt: Max ist der beste Fahrer im Moment, und jeder der die Chance dazu hat, hätte gern dass Max in seinem Auto sitzt. Ola (Källenius, Mercedes-CEO, d. Red.) sieht das genauso.

"Komme zum Finale nach Berlin, um mir die Österreicher anzuschauen"

oe24: Erlauben Sie mir bitte noch eine Frage zur EURO: Finden Sie Zeit, die Spiele zu verfolgen?

WOLFF: Ich schau zumindest jedes Match der Österreicher. Deswegen werde ich auch zum Finale nach Berlin kommen, um mir die Österreicher anzuschauen.

oe24: Die Österreicher im Finale - Ihr Ernst?WOLFF: Wieso nicht? Ich bewundere den Kampfgeist, den unsere Mannschaft unter Rangnick entwickelt hat. Da wird von Anfang an gedrückt, und man lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Die Power ist einfach schön anzuschauen. Diese Mannschaft ist für mich die stärkste, die ich bisher bei der EM gesehen habe.