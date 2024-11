× Austro-Finale für RAF Camora in der Wiener Stadthalle

Donnerstag holt der Kult-Rapper sein verschobenes und restlos ausverkauftes Wien-Konzert nach

Gerade erst durfte sich Austro-Chartstürmer RAF Camora über einen erste MTV European Music Award in der Kategorie „Best Austrian Act“ freuen – er setzte sich beim Publikums-Voting gegen Christina Stürmer, Wanda, Bilderbuch & Co durch. Diese Freude wird er Donnerstagabend auch in der Wiener Stadthalle mit seinen Fans teilen. Das ursprünglich für Februar und wegen Krankheit verschobene Konzert im Rahmen seiner „Phantom“-Tour ist seit Monaten ausverkauft.

Die Songs des 39-Jährigen werden milliardenfach gestreamt, er spielt die größten Hallen und Arenen in Europa, er hat 90 Gold- und Platin-Awards, drei Singles mit Diamant-Status gemeinsam mit Bonez MC an den Wänden und ganze sieben Nummer-1-Alben in der Discografie.

Dazu gibt es für Austro-Fans gleich die nächste gute Nachricht. 2025 wird RAF Camora exklusiv beim „Lido Sounds“-Festival auftreten. Dort wird er gemeinsam mit Ski Aggu sowie Kreiml & Samurai am 29. Juni den Schlusspunkt des Festivals setzen.