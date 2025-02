Der Vater von Larissa Marolt hat mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Auf der Passiva-Seite stehen 2,3 Mio. Euro

Über die K.S. Betriebs GmbH aus St. Kanzian am Klopeiner See ist am Donnerstag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden. Es handelt sich um die Betreibergesellschaft der Marolt Hotels GmbH, der Marolt Strandhotels GmbH und der RaS Residenz am See Besitz GmbH. Eigentümer und Geschäftsführer ist Heinz Anton Marolt, Ex-FPÖ-Politiker und Vater der ehemaligen Dschungelcamp- und Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Larissa Marolt.





Larissa ist seit Jahren ebenfalls an den Hotels beteiligt, arbeitet fleißig im Familienunternehmen mit. Sie sieht ihre Zukunft als Unternehmerin am Klopeiner See. Das Hotelresort am See hat sie gemeinsam mit dem Papa eröffnet: "Ich habe mich an dieser traumhaften Anlage finanziell beteiligt. Ich kenne viele schöne Orte auf dieser Welt, aber wenn ich nach Hause an den Klopeiner See komme, geht für mich die Sonne auf."





Allerdings machen den Hotelbetreibern die Umwelteinflüsse zu schaffen. Passiva in Höhe von 2,3 Mio. Euro stehen Aktiva von 630.000 Euro gegenüber, die Überschuldung beträgt somit 1,67 Mio. Euro, teilte der Kreditschutzverband (KSV) von 1870 mit. Aktuell sind keine Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt, in der Saison 2024 waren es etwa 80. Ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen 18 Monaten, liegt bereits vor, so der KSV.





Begründet werden die finanziellen Schwierigkeiten mit massiven Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sowie hohen Personalkosten, die nicht durch höhere Zimmerpreise abgefedert werden konnten. Außerdem hätte das gestiegene Zinsniveau dazu geführt, "dass sich die Pachtzinszahlungen, welche vereinbarungsgemäß mit den jeweiligen Verpächtern an den Kapitalmarkt gekoppelt sind, wesentlich erhöht haben". Und schließlich habe es in der Saison 2023 als Folge von Sturm- und Hochwasserereignissen Umsatzeinbußen gegeben.