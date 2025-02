Opernball: Mucha tanzt mit 253.000-Euro-Schmuck

Ekaterina trägt heuer wieder eine ganz spezielle Leihgabe beim Opernball. Ihren Schmuck trug auch schon Elina Garanca auf dem Ball der Bälle.

"Diamonds Are A Girl's Best Friend" - das sang schon die berühmteste Blondine aller Zeiten - Marilyn Monroe. Eine in Österreich berühmte Blondine sieht das ähnlich und wird auch heuer wieder edle Geschmeide zum Wiener Opernball tragen. Eine Leihgabe des Auktionshauses Amadeus in der Dorotheergasse in der Wiener Innenstadt - Wert: 253.000 Euro!

Ekaterina bestaunt ihren 240.000-Euro-Schmuck

Diamanten und Saphire

Das traumhaft schöne Diamant-Saphir-Collier hat bereits Elina Garanca zur Eröffnung des Opernballs 2010 getragen. Es besteht aus 74,56 Carat Diamanten und zwölf großen Saphiren, die insgesamt ca. 110,54 Carat haben. Für Security sorgt Muchas Logen-Partner Stefan Embacher von der Firma RocFortis mit zwei Sicherheitsleuten.

Ekaterina Mucha trägt eine Leihgabe des Auktionshauses Amadeus.

Ekaterina Mucha in ihrem kompletten Outfit für den Opernball (Kleid von Erika Suess)

Loge im ersten Rang

"Das grüne Kleid passt gut zu unseren Ehrengästen Hans Köppen und Andreas Papez aus dem Haus des Meeres", sagt Mucha. Die edle Robe stammt aus dem Atelier von Designerin Erika Suess. Zu bestaunen wird Ekaterinas Outfit heuer in Loge 6 links im ersten Rang sein. Am 27. Februar tanzt Wirtschaft und Politik wieder auf dem Ball der Bälle.