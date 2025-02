Klum, Swanepoel & Co.: Supermodels verzaubern den 67. Opernball

Die Liste der internationalen Stars, die alljährlich den Wiener Opernball besuchen, ist lang. Doch heuer gleicht der Ball der Bälle einer Fashion-Show: Weltbekannte Models wie Leni Klum, Candice Swanepoel, Franziska Knuppe und Co. verwandeln die Staatsoper in einen Laufsteg der Extraklasse.

Es war das heißeste Gerücht der legendärsten Ballnacht des Jahres – monatelang wurde spekuliert, welche internationalen Stargäste sich in diesem Jahr die Ehre geben würden. Wenige Tage vor dem Event folgte die offizielle Bestätigung, und schnell war klar: Der 67. Opernball würde einer der glamourösesten aller Zeiten werden.

Opernball 2025: Swarovski holt Weltstars in die Kristall-Loge

Unter den schillerndsten Gästen des Abends: Leni Klum, Candice Swanepoel und Ed Westwick, die als prominente Ehrengäste von Swarovski in der exklusiven Kristall-Loge Platz nehmen werden.

Aber auch das deutsche Model Franziska Knuppe und GNTM-Star Bruce Darnell werden den Abend in der 3SI-Loge genießen, gemeinsam mit Society-Liebling Adi Weiss. Und dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt: die spektakulären Roben der Models.

Leni Klum begeistert in Traumrobe

© Tischler ×

Ein besonderes Highlight ist das Opernball-Debüt von Heidi Klums Tochter Leni. Die 20-Jährige erschien beim Swarovski-Cocktail im Sacher Hotel und sorgte sofort für Blitzgewitter. Ihre Robe sorgte dabei für einen echten Wow-Moment. Klum entschied sich für eine Haute-Couture-Kreation einer befreundeten Designerin aus Los Angeles, die mit ihrer raffinierten Silhouette und edlen Pailletten begeisterte. Dazu kombinierte der Klum-Nachwuchs natürlich funkelnden Schmuck von Swarovski.

Candice Swanepoel strahlt in Weiß

© Tischler ×

Auch Victoria’s-Secret-Engel Candice Swanepoel sorgt mit ihrem Look für Aufsehen. Die südafrikanische Beauty erschien zwar in einem supereleganten Look von Brandon Maxwell, doch die Farbe der Robe sorgte für Gesprächsstoff. Denn ein weißes Abendkleid ist eigentlich den Debütantinnen vorbehalten. Diesen Fauxpas hat sich Supermodel Candice Swanepoel geleistet. Auch sie glänzt in Schmuck von Swarovski und entschied sich für einen Choker, Armreifen und Ringe.

Franziska Knuppe feurig in Rot

© Tischler ×

Model-Ikone Franziska Knuppe wählte eine Pracht-Robe im Bridgerton-Stil von Boscana. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe von Wempe.

Bruce Darnell als Best-Dressed-Mann

© Tischler ×

Neben ihr machte auch Bruce Darnell eine gute Figur. Das Model erschien in einem maßgeschneiderten Frack von Lambert Hofer und zählte zweifellos zu den Best-Dressed-Men des Abends.

Fest steht: Die vielen Topmodels und ihre funkelnden Looks machen den Opernball zu einem absoluten Mode-Spektakel.