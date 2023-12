× Adele soll 2024 gleich 10 Konzerte in München geben - für eine Million Fans!

In der Münchner Politik macht ein heißes Gerücht die Runde. Chart-Queen Adele soll im Sommer 10 Mal am Messegelände singen. Die einzigen Europa-Konzert für eine Million Fans.

Die Münchner Politiker als neue Konzert-Verkünder: Plauderte Oberbürgermeister Dieter Reiter schon im November zwei Termine von AC/DC im Münchner Olympiastadion aus (12. Und 14. Juni) so geht man im Münchner Rathaus davon aus, dass 2024 auch Adele in die Stadt kommt. Und zwar für gleich 10 Mega-Konzerte für über eine Million Fans. Nach Informationen der SZ sind Sommer bis zu zehn Auftritte auf dem Gelände der Münchner Messe geplant. Am Mittwochabend soll Adele deshalb auch Thema im Aufsichtsrat der Messe München gewesen sein.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© zeidler ×

Spannend: für das Gelände, bei dem 2022 schon über 300.000 Fans mit Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams abrockten, hat die steirische Leutgeb Entertainment Group einen Pachtvertrag bis ins Jahr 2025. Klaus Leutgeb soll sich nach seinem Tri8umph mit Robbie Williams in Schladming sich in den letzten Tagen auch in München aufgehalten haben. Zu Adele sagt er momentan aber laut SZ auch lieber nichts. Generell will er keine Namen nennen, "bis alles in trockenen Tüchern ist". Auch Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) mag zu Namen und Terminen im Sommer 2024 nichts sagen. Nur soviel: „Die Messe ist einfach ein geiler Konzert-Veranstaltungsort"

Adele in München wäre wohl eine der größte Konzertsensationen im deutschsprachigen Raum, denn weitere Europa-Konzerte sind nicht geplant. Aktuell tritt sie ja mit ihre Show „Weekends With Adele“ nur in Las Vegas auf. Dort hat sie gerade den Run um 32 weitere Termine verlängert. Die 100. und letzte Show soll am 15. Juni steigen. Danach hätte sie ganz viel Zeit für München.