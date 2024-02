× Große Trauer um Country-Musik-Legende

Die Musikwelt trauert um einen der Allergrößten. Country-Musik-Legende Toby Keith ist in der Nacht verstorben.

"Toby Keith ist letzte Nacht am 5. Februar friedlich im Kreise seiner Familie verstorben. Er hat seinen Kampf mit Anmut und Mut geführt. Bitte respektieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Privatsphäre seiner Familie" Ein Posting auf der Facebook-Seite von Toby Keith versetzt seine Fans in Trauer. Der US-amerikanischer Country-Sänger und Schauspieler ist im Alter von 61Jahren verstorben. Er litt seit 2021 an Magenkrebs .

Keith hat seit seinem 1993 veröffentlichte Debut-Album über 40 Millionen CDs verkauft und dank Hymnen wie "Beer for My Horses" (ein Duett mit Willie Nelson), "Made in America" und "As Good as I Once Was" insgesamt 20 Nummer-eins-His eingefahren. 2006 feierte er an der Seite von Comedian Rodney Carrington im Film "Broken Bridges" sein Schauspiel-Debut. Im Oktober 2009 wurde er von der Nashville Songwriters Association International als Songwriter/Artist of the Decade ausgezeichnet Im Monat darauf ging er erstmals auch auf Europatournee, wo er vor allem in Großbritannien und Nordeuropa auftrat. Sein Vermögen wird auf 320 Millionen US-Dollar geschätzt.

© Getty Images ×

Keith galt als großer Sympathisant von Donald Trump und trat 2017 auch bei seiner Inauguration auf. Dafür erhielt er 2021 von Trump sogar die "National Medal of Arts".

Im Jahr 2021 wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert und er verzichtete während der Behandlung auf Auftritte. Er sagte, seine Fans hätten ihn die ganze Zeit unterstützt. „Die Liebe, die aus der ganzen Welt strömte, als ich meine Krankheit öffentlich preisgab, war zunächst überwältigend“. Jetzt hat er den Kampf verloren. Die Musikwelt trauert.