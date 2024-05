× Schock-Nachricht: Kate nimmt keine Termine mehr an

Die traurige Gewissheit für alle Royals-Fans: Kate Middleton wird sich wohl noch länger aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wie eine Quelle der Seite "The Daily Beast" berichtet, soll die Prinzessin von Wales bis Ende des Jahres keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen.

Seit ihrer Krebsdiagnose im Januar 2024 konzentriert sich die 42-Jährige vollkommen auf ihre Therapie und Genesung. Zwar war sie vereinzelt hinter den Kulissen tätig, doch öffentliche Auftritte blieben seither aus.

Fans hatten die Hoffnung, Kate im Sommer zumindest bei vereinzelten Terminen zu sehen. Doch die neuen Informationen deuteten nun darauf hin, dass dies frühestens im Jahr 2025 der Fall sein wird. Laut Insidern soll der Kalender der Prinzessin auch im Herbst leer sein.

Höchste Priorität: Kates Gesundheit

An erster Stelle steht natürlich Kates Gesundheit. Die vollständige Genesung der dreifachen Mutter hat oberste Priorität. Erst wenn die Ärzte grünes Licht geben, wird Kate Middleton auch wieder die Kraft und Energie für öffentliche Auftritte haben.

Rückzug der Royals

Neben Kate ziehen sich aktuell aber auch andere Mitglieder des Königshauses momentan aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund: die vorgezogenen Parlamentswahlen in Großbritannien am 4. Juli. Um den Wahlkampf nicht zu beeinflussen, verschiebt die königliche Familie alle Termine, die "die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder vom Wahlkampf ablenken könnten", wie es in einer offiziellen Erklärung des Buckingham Palastes heißt.

Geduld gefragt.

Für Royals-Fans bedeutet dies also: Geduld ist gefragt. Es bleibt zu hoffen, dass Kate Middleton ihre Genesung gut meistert und schon bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird.