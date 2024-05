× Trauer und lange Auszeit für Kate

Neues Drama um Prinzessin Kate. Im Kampf gegen den Krebs veröffentliche sie nun ein trauriges Statement: Auf Instagram bedauert sie mit ihrem Prinz William den tödlichen Unfall eines RAF-Piloten .

„Unglaublich traurig“ – Samstag Abend meldete sich Prinzessin Kate erstmals wieder zu Wort. Gemeinsam mit Prinz William bedauert sie am offiziellen Instagram-Account des Paares den tödlichen Unfall eines RAF-Piloten bei der Battle of Britain Flugschau. „Es ist unglaublich traurig, heute Nachmittag von der Nachricht von RAF Coningsby zu hören. Unsere Gedanken sind heute Abend bei den Liebsten des Piloten, dem Battle of Britain Memorial Flight und der gesamten RAF-Familie. W & C.“

© Instagram ×

© Getty Images ×

Prinz William und George ehren FA Cup Sieger Manchester United.

© Getty Images ×

Während ihr William gemeinsam mit Sohn George (10) am Samstag beim FA-Cup Finale die Sieger von Manchester United ehrten wird sich Kate nach ihrer Krebs-Diagnose wohl noch viel länger als vermutet aus der Öffentlichkeit zurück halten. Wie "The Daily Beast" berichtet, soll die Prinzessin von Wales bis Ende des Jahres keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen. Die vollständige Genesung der dreifachen Mutter hat oberste Priorität. Erst wenn die Ärzte grünes Licht geben, wird Kate Middleton auch wieder die Kraft und Energie für öffentliche Auftritte haben.