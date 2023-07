So feierte das Happel-Stadion Bruce Springsteen

Konzert des Jahres. 60.000 Fans im Happel Stadion feierten den Boss.

Von "Servus Wien!" bis "I'll See You in My Dreams": Bei bestem Sommerwetter lud Bruce Springsteen am Dienstagabend zum geselligen Feierabend ins Ernst-Happel-Stadion - und alle kamen. Bereits seit Wochen war das erste Konzert, das "The Boss" seit dem Jahr 2012 hierzulande gegeben hat, ausverkauft. Und so wurde der 73-Jährige mit frenetischem Jubel empfangen, bevor er mit seiner E Street Band ein fast dreistündiges Best-of seiner seit über 50 Jahre währenden Karriere gab.

Frühstart. Nachdem Springsteen beim letzten Österreich-Stopp anno 2012 bei einer Rekord-Konzertlänge von 3 Stunden und 41 Minuten auch gegen die vorzeitig eingeschaltete Stadion-Beleuchtung kämpfen musste, legte er diesmal einen Frühstart hin. Bereits um 19.04 Uhr ertönte die simple Begrüßung „Servus Wien: eins, zwei, drei, vier!“ und der Klassiker „No Surrender“.

© Zeidler-Künz ×

Emotionen. Der Auftakt zu einer dreistündigen Werkschau, bei der er in Wien mit Hymnen („The River“), Hits („Glory Days“) Raritäten („Out In The Street“) und dem Commodores-Cover „Nightshift“seine auch schon 58-jährige Erfolgs-Karriere in 26 Songs skizzierte und bei Publikumsfavoriten wie „Kitty’s Back“ oder „Because The Night“ seiner famosen E Street Band auch immer viel Raum für ausufernde Soli ließ.

© Zeidler-Künz ×

© Zeidler-Künz ×

Ein musikalischer Leckerbissen, für den Springsteen auf einem vorgelagerten Steg auch immer wieder viel Publikumsnähe suchte. Abklatschen und sogar eine verschenkte Mundharmonika inklusive. Nur die vielen Fan-Schilder mit Songwünschen ignorierte er. Somit gabs bei uns anders als in Zürich oder Oslo leider keine einzige Tour-Premiere. Dafür ein Handy-Lichter-Meer zu „Thunder Road“.

Tausende Fans waren begeistert, im Netz wurde Springsteen gefiert.